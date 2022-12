Înainte de anul 1950, GPL-ul era ars deoarece se credea că nu este utilizabil, însă abia după aceea a început să fie folosit în diverse domenii. În cele ce urmează îți vom spune ce este GPL, în ce domenii are aplicare și ce îl deosebește de gazele naturale.

Ce este GPL

Gazul Petrolier Lichefiat (GPL) este un combustibil fosil, un amestec de hidrocarburi gazoase, livrate în butelii sub presiune, în stare lichefiată, așa cum sugerează și denumirea. Este folosit pe post de combustibil pentru încălzirea locuințelor și pentru autovehicule.

Provine din puțuri de foraj pentru petrol și gaze, iar în natură se găsește în combinație cu alte hidrocarburi, în mare parte cu gaze naturale și țiței. Este incolor și inodor, iar mirosul său tipic de gaz este dat de un amestec de parfum chimic special, care permite oamenilor să detecteze prezența gazului.

Din punct de vedere chimic, GPL-ul are o compoziție asemănătoare cu cea a gazelor naturale

Acest tip de gaz este format în mare parte dintr-un amestec de propan şi butan, care se obţine prin rafinarea petrolului ori chiar direct din extracţie, după ce este separat de gazele naturale și petrolul cu care acesta se regăsește în amestec în zăcămintele naturale petrolifere.

Din punct de vedere chimic, GPL-ul are o compoziție asemănătoare cu cea a gazelor naturale, însă oferă avantajul că devine lichid în condiții de presiune scăzută și de temperaturi normale. În acest fel, poate fi transportat și stocat în cantități mari în rezervoare și în butelii de toate dimensiunile, fiind o sursă sigură de energie. GPL-ul se livrează de obicei în butelii sub presiune.

Procesarea gazelor naturale si rafinarea petrolului au rolul de a produce gaz petrolier lichefiat in stare izolata, lichefiata prin presurizare. In final, GPL este depozitat in recipiente sub presiune.

În prezent, 60% din resursele de GPL existente în Europa provine direct de la producători, iar restul de 40% provine din rafinăriile de petrol.

Ce întrebuințări are GPL-ul

Indiferent că este vorba despre o locuință mică, o companie mare ori despre un automobil, GPL-ul poate fi utilizat într-o varietate de nevoi deoarece este una dintre cele mai versatile surse de combustibil.

Întrebuințarea GPL-ului întâlnită cel mai des este cea pe post de combustibil pentru automobile

GPL-ul este utilizat ca sursă de energie pentru sistemele de încălzire a locuințelor, precum șeminee pe gaz, sisteme portabile de încălzire, etc. De aemenea, este folosit pentru alimentarea diferitelor aparate de gătit precum cuptoare, plite cu gaz și grătare, la domiciliu sau în restaurante.

Însă GPL-ului este folosit pe scară largă pe post de combustibil pentru automobile. Acest tip de gaz este foarte eficient și arde mult mai bine comparativ cu benzina sau cu motorina. Combustibilul este apreciat deoarece lasă puține reziduuri, prevenind astfel deteriorarea prematură a motorului. De asemenea, GPL-ul este popular și în activitățile de agrement, la bărci, rulote și alte vehicule de agrement.

În același timp, o întrebuințare interesantă a gazului petrolier lichefiat este în agricultură. În acest domeniu, GPL-ul este combustibilul perfect pentru multe dintre echipamentele agricole necesare pentru procesele de irigare, recoltare, ardere a resturilor și procesare a produselor.

Nu în ultimul rând, un sector în care gazul petrolier lichefiat este folosit este industria. GPL-ul reprezintă o excelentă sursă de energie în industria transposturilor, cea chimică, a sticlei, a metalului, în industria ceramică, textilă și chiar și cea alimentară.

Ce avantaje prezintă GPL-ul

Cum spuneam, gazul petrolier lichefiat este unul dintre combustibilii care are o vastă paletă de întrebuințări.

GPL-ul este utilizat şi ca sursă de energie pentru sistemele de încălzire a locuințelor

Gazul petrolier lichefiat reprezintă o variantă avantajoasă din multe puncte de vedere pentru asigurarea energiei necesare desfășurării diverselor activități în condiții optime, iar asta se datorează beneficiilor sale, și anume:

Arderea curată;

Versatilitatea;

Portabilitatea;

Contribuția la reducerea facturilor;

Comercializarea facilă;

Prețul avantajos.

Ce diferențe există între GPL și gazul natural?

GPL-ul și gazul natural lichefiat (GNL) sunt surse de energie inflamabile, iar în urma procesului de combustie este eliberată energie.

Ambele tipuri de gaze reprezintă amestecuri compuse în principal din hidrocarburi. Atât gazul petrolier lichefiat, cât și cele naturale sunt compuse din gaze, însă sunt convertite în formă lichidă pentru a fi ușor depozitate și transportate. Ele sunt depozitate în condiții de presiune ridicată pentru a le menține ca lichid.

Principalele deosebiri dintre GPL și GNL sunt reprezentate de compoziția chimică și de efectele pe care cele două tipuri de gaze le au asupra mediului înconjurător. Ambii factori au un impact major asupra utilizării lor la nivel mondial.

Spre deosebire de GPL, care este un amestec de hidrocarburi gazoase, componenta principală a gazelor naturale este metanul. Prin ardere se eliberează dioxid de carbon și vapori de apă. Punctul de fierbere al metanului este de 162°C. De asemenea, GNL conține cantități mici de butan, propan, etan, alcani mai grei și azot.

De asemenea, în timp ce GPL-ul este obținut din rafinarea petrolului, GNL-ul este produs din gaze naturale, fiind un amestec inodor, netoxic și incolor. Într-o instalație de GNL se elimină apă, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon și alți compuși. Emisiile dăunătoare mediului din GNL sunt mai mari în timpul producției, depozitării și arderii.

Totodată, în timp ce GPL-ul este utilizat în mod obișnuit în gospodării, GNL este folosit în principal pentru alte cerințe energetice. Singura asemănare dintre GPL și GNL este aceea că ambele tipuri de gaze sunt combustibile.

