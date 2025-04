Incident în Australia

Bridgette și Paula Powers, în vârstă de 50 de ani, din Queensland, Australia, au fost implicate într-un incident periculos pe Steve Irwin Way, o șosea cunoscută din Sunshine Coast. În timpul unui interviu acordat postului 7News, surorile au povestit cum un bărbat înarmat a ieșit dintr-o mașină răsturnată și a amenințat-o pe mama lor, Helen.

A couple of identical twins from Queensland went viral after they interviewed 7News Queensland about an alleged armed carjacker; without knowing, they were perfectly in sync for the entire interview. pic.twitter.com/pXdmmFcD5T — The Project (@theprojecttv) April 22, 2025

„Și un tip, era acolo sus cu mama… și zice: fugiți, are pistol”, au spus ele în același timp, completându-se una pe cealaltă în fiecare frază.

Gemenele îmbrăcate identic vorbesc identic

Gemenele, îmbrăcate cu tricouri identice, decorate cu iepurași, au rememorat momentul în care au fugit speriate, în timp ce mama lor rămăsese lângă atacator.

„Inima noastră a început să bată tare. Am zis: mamă, unde e mama? Și mama era acolo, blocată”, au spus ele

Într-un moment dramatic, mama lor a încercat să-l calmeze pe atacator, care avea sânge pe față. Femeia l-a întrebat dacă este bine, dar bărbatul a amenințat că o va împușca. Atunci, Helen a profitat de o clipă de neatenție, s-a întors și a fugit în pădure.

Recomandări Lista deputaților și senatorilor POT care nu aveau venituri sau locuri de muncă înainte de a ajunge în Parlament

„Mama l-a distras ca să se uite în altă parte. Când a întors capul, mama a fugit prin tufișuri”, au spus gemenele, din nou în perfectă sincronizare.

Au fugit „pentru viața lor” sau „pentru siguranța lor”

Singura diferență între relatările lor? Una a spus că „au fugit pentru viața lor”, cealaltă, „pentru siguranța lor”. În rest, totul părea repetat la milimetru.

Fragmentul cu interviul lor postat pe platforma X a devenit viral. Reacțiile au fost de la uimire la amuzament:

„Asta e incredibil! Aș vrea să văd o analiză pe creierul lor când vorbesc. Oare fiecare o percepe pe cealaltă ca pe propria voce?”, a scris un utilizator. „Dacă nu e AI, trebuie să aibă propriul show. Nimeni nu merită mai mult!”, a spus altcineva. „Nu știu dacă să râd sau să mă minunez. Dacă e pe bune, cum e să petreci o zi cu ele?”, întreabă cineva mirat. Bridgette și Paula nu sunt la prima apariție în presă. Ele sunt cunoscute în Queensland pentru că au fondat „Twinnies Pelican and Seabird Rescue”, un centru de salvare a păsărilor marine. Spun că totul a început după ce l-au întâlnit pe celebrul Steve Irwin și au legat o prietenie cu el înainte de moartea sa, în 2006.

Istorii electorale Ce mișcare din 2006 a forțat un rege să reinstaureze parlamentul pe care îl dizolvase printr-o lovitură de stat cu un an înainte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce americanii votează marțea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană 90% dintre buletinele de vot sunt trimise alegătorilor prin poștă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce primar a câștigat alegerile cu doar 19 voturi dintr-un total de 35 exprimate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară asiatică a raportat o prezență de 99,99% la alegerile parlamentare din 2019? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini noi din casa istorică a Iuliei Albu. Îmbrăcată într-o rochie decupată, vedeta a arătat zidurile scorojite și instalația refăcută

Urmărește-ne pe Google News