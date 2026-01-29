  • Surorile și-au început cariera în industrie acum peste 50 de ani, Louise fiind introdusă de soțul ei, la vârsta de 17 ani. Ulterior, Martine i s-a alăturat din „necesitate financiară”.
  • Deși legalizarea bordelurilor în Olanda în 2000 trebuia să le ajute, ele au declarat că „beneficiile au fost resimțite mai mult de proxeneți și străini”.
  • În cariera lor de cinci decenii, surorile au avut numeroase experiențe memorabile, fiind vizitate, au susținut ele, de „peste 350.000 de clienți”.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Documentarul care le-a făcut celebre

Nu sunt mulți oameni care pot spune că au avut sute de mii de bărbați în patul lor, dar surorile Fokkens pot. Louise și Martine au lucrat în Cartierul Roșu timp de o jumătate de secol.

Gemenele au devenit cunoscute la nivel internațional datorită unui documentar din 2011, realizat de Submarine Productions, care a relatat povestea lor de viață ca lucrătoare sexuale

Documentarul, realizat când cele două aveau 69 de ani, a dezvăluit realitățile acestei meserii la o vârstă înaintată.

„Vine la mine de atât de mult timp, e ca mersul la biserică duminica”

Louise, mamă a 4 copii, a declarat că suferința cauzată de artrită a făcut multe poziții „prea dureroase”. Martine, mamă a 3 copii, a adăugat că numărul clienților scăzuse semnificativ: „Mai venea doar un bărbat în vârstă. Nu puteam să renunț la el. Vine la mine de atât de mult timp, e ca mersul la biserică duminica“.

În 2000, legalizarea bordelurilor în Olanda ar fi trebuit să facă lucrurile mai ușoare pentru lucrătoarele sexuale, însă Martine a menționat că beneficiile au fost mai degrabă pentru „pești și străini, nu pentru fetele olandeze”.

Louise, introdusă în meserie de soțul ei

Povestea lor a început cu Louise, care, la doar 17 ani, a fost introdusă în această meserie de soțul ei și a ajuns rapid într-o vitrină din Cartierul Roșu.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. Nu ai timp să te gândești. Doar se întâmplă”, a spus ea.

Când familia ei a aflat despre munca sa, Martine a fost trimisă să o convingă să renunțe, dar fără succes. În schimb, Martine a început să lucreze ca femeie de serviciu într-un bordel, refuzând orice avans din partea clienților.

Martine, forțată de problemele financiare

Totuși, după ce soțul ei și-a pierdut locul de muncă în urma unei greve, a fost nevoită să își schimbe cariera.

Fără sora mea, nu aș fi făcut niciodată asta. Dar cu ea, mi-a fost mai puțin înfricoșător – Martine

De-a lungul carierei lor de aproape 50 de ani, surorile au devenit figuri emblematice ale Cartierului Roșu, deschizând chiar un bordel și un restaurant numit „De Twee Stiertjes”, care a devenit popular printre localnici.

Gemenele Fokkens, 50 de ani de muncă în Cartierul Roșu din Amsterdam: „Am servit 350.000 de clienți”
Vitrinele din Cartierul Roșu din Amstedam. Foto: Profimedia

Bancnotele care ieșeau din cizme

Gemenele erau cunoscute pentru cizmele lor din piele până la coapsă, caracteristice, în care puneau banii. La sfârșitul nopții, bancnotele ieșeau literalmente afară.

„Oricine dorea ca și cizmele să fie scoase trebuia să plătească în plus”, a dezvăluit Louise.

Gemenele Fokkens, 50 de ani de muncă în Cartierul Roșu din Amsterdam: „Am servit 350.000 de clienți”
Gemenele Louise și Martine Fokkens, de nedespărțit. Foto: Profimedia

„Eram mai degrabă ca o asistentă socială decât ca o prostituată”

Cele două au dezvăluit, de asemenea, că mulți bărbați au plătit doar pentru a vorbi cu ele. Martine a spus că acest lucru o făcea să se simtă uneori „mai degrabă ca o asistentă socială decât ca o prostituată”.

Gemenele Fokkens, 50 de ani de muncă în Cartierul Roșu din Amsterdam: „Am servit 350.000 de clienți”
Louise (stânga) și Martine Fokkens, încadrând un artist stradal, în Amsterdam. Foto: Profimedia

Un client care a fugit fără să plătească și-a uitat proteza!

Surorile au căzut, de asemenea, victime ale clienților care fugeau fără să plătească. Unul și-a lăsat în urmă „un lucru esențial, proteza de picior”.

Gemenele au încuiat proteza într-un dulap. Nu a durat mult până când bărbatul a făcut drumul înapoi, achitând taxa.

Louise a mai dezvăluit că s-a îndrăgostit în timpul serviciului de un client „înalt, brunet și chipeș, care a devenit antrenor de vedete la o cunoscută emisiune olandeză de concursuri”.

Vizitate de viitoarea regină

În 1965, gemenele au primit o vizită neașteptată. Un ofițer al Armatei Salvării, Major Bosshardt, cunoscut pentru activitatea sa cu lucrătoarele sexuale, a venit la bordelul lor, însoțit de o femeie misterioasă. Aceasta, care s-a prezentat drept „Toos”, părea fascinată de detaliile locului.

Mai târziu, Bosshardt le-a dezvăluit că femeia era, de fapt, prințesa Beatrix a Olandei, viitoarea regină, azi în vârstă de 87 de ani!

Ochii i se plimbau rapid de la pat la chiuvetă, de la radiator la ferestre, absorbind totul ca și cum ar fi încercat să memoreze toate detaliile. Cu cât stătea mai mult, cu atât simțeam curiozitatea femeii.

Vor într-un serial Netflix

S-au retras de la activitatea din Cartierul Roșu, însă Martine și Louise, care încă locuiesc aproape una de cealaltă și se plimbă împreună zilnic prin Amsterdam, își doresc să își spună povestea într-un serial Netflix.

„Nu vrem un discurs sclipitor despre emancipare sau o lecție morală frumos ambalată pentru rețelele sociale. Vrem să fie exact așa cum am trăit noi: amuzant, direct, murdar uneori, dar și emoționant”, a spus Martine.

N-am auzit niciodată de OnlyFans sau TikTok, dar instinctul nostru este încă acolo – Louise

În cariera lor de 5 decenii, surorile au avut numeroase experiențe memorabile, fiind vizitate, au susținut ele, de „peste 350.000 de clienți”. Asta înseamnă că gemenele au avut în jur de 20 de clienți pe zi.

