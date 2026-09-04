A treia tentativă de asasinat asupra unor ofițeri ruși

Potrivit publicației independente ruse SotaVision, incidentul marchează a treia tentativă de asasinat asupra unor ofițeri ruși în ultimele două săptămâni.

Ziarul online rus Mash a relatat că atacatorul s-a apropiat de o locuință privată pe o motocicletă și a tras două focuri de armă: unul în tors și altul în față.

Șoferul generalului a fost împușcat și el, dar a reușit să sune la ambulanță. Varpahovici se află în prezent în stare critică la spital, potrivit The Independent.

Varpahovici a fost acuzat de atacuri asupra civililor

Varpahovici a fost identificat de presa ucraineană ca fiind responsabil pentru atacul din 2024 asupra spitalului de copii din Kiev, conform SotaVision.

La acel moment, generalul ocupa funcția de comandant al Diviziei 22 Aviație de Bombardament Greu din cadrul Forțelor Aeriene Ruse. Divizia este bazată la aerodromul Engels, care găzduiește bombardiere strategice Tu-95 și Tu-160, fiind frecvent vizată de forțele ucrainene.

Ucraina susține că un bombardier Tu-95MS a lansat o rachetă de croazieră Kh-101 asupra spitalului Okhmatdyt, unde se aflau peste 600 de pacienți.

În urma atacului, două persoane și-au pierdut viața, inclusiv un medic, iar alte zeci au fost rănite. Clădirea destinată toxicologiei a fost distrusă, iar alte patru clădiri, unde erau tratați copii grav bolnavi, au suferit avarii semnificative, au declarat autoritățile locale.

„Rusia știe cu siguranță ce țintește cu rachetele sale și trebuie să fie trasă la răspundere pentru toate crimele sale: împotriva oamenilor, împotriva copiilor și împotriva umanității în general”, spunea președintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul respectiv. „Este de o importanță capitală ca lumea să nu tacă și ca toată lumea să vadă ce este Rusia și ce face ea.”

Anchetă și acuzații oficiale

SBU, serviciul de securitate al Ucrainei, și Procuratura Generală au emis la 31 august 2026 o notificare oficială în absență împotriva lui Varpahovici, suspectat că a ordonat atacul asupra spitalului. „După cum a stabilit ancheta, la 8 iulie 2024, (Varpahovici) a emis un ordin de luptă pentru lansarea unui atac cu rachete asupra Spitalului Național de Copii Specializat Okhmatdyt din Kiev”, se arată într-o declarație publicată pe site-ul SBU.

„Serviciul de securitate va face tot posibilul pentru ca inamicul să simtă o răzbunare maximă pentru fiecare dintre crimele sale de război, inclusiv atacul de astăzi asupra Ucrainei”, a afirmat atunci șeful SBU, Vasîl Maliuk. „Un stat terorist nu este un concept abstract. Există nume specifice ale criminalilor. Și nimic nu îi va salva de la justiție.”

Ucraina și SBU nu au revendicat responsabilitatea pentru atacul asupra lui Varpahovici.

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