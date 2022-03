Mai multe surse anunțat joi că generalul Andrei Suhovețki, comandant adjunct al Armatei 41 a Rusiei, a fost ucis în Ucraina. Moscova nu a comentat oficial această informație, dar ea ar fi fost confirmată de camarazi ai militarului.

Informația a fost postată de pagina oficială de Facebook a Forțelor Armate Ucrainene.

Știrea a fost anunțată și de corespondentul tabloidului rus Komsomolskaia Pravda, Alexander Kots, pe canalul său Telegram, fără referire la surse, scrie Europa Liberă.

Potrivit Newsweek, și presa ucraineană a citat o postare de pe rețeaua socială rusă VKontakte, care anunța decesul, scrisă de Serghei Cipilev, un deputat al grupului de veterani ruși, Combat Brotherhood.

„Cu mare durere am aflat vestea tragică a morții prietenului nostru, generalul-maior Andrei Aleksandrovici Suhovețki, pe teritoriul Ucrainei în timpul unei operațiuni speciale”, se arată în postarea sa, fără a preciza circumstanțele.

În paralel, informația a fost confirmată de un camarad al generalului, pentru jurnalistul Europa Liberă Mark Krutov.

Just spoke with one of his comrades who confirmed me they received info about his death. Just look at his awards list, including the one "For the Return of Crimea". pic.twitter.com/3fx4PrZErQ — Mark Krutov (@kromark) March 3, 2022

Christo Grozev, directorul executiv al site-ului de investigații Bellingcat, a scris și el pe Twitter că vestea morții pare a fi confirmată de un purtător de cuvânt al Uniunii Parașutiștilor Ruși. Jurnalistul a speculat că, dacă vestea se confirmă, aceasta ar fi un factor major de demotivare pentru forțele rusești.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU. — Christo Grozev (@christogrozev) March 3, 2022

Suhovețki, în vârstă de 47 de ani, a fost numit comandant adjunct al armatei în toamna anului 2021. Înainte, el a comandat Divizia a 7-a de asalt aeropurtat din Novorossiysk timp de trei ani. El a mai luptat în Cecenia și Siria.

Generalul, a observat Krutov, are o lungă listă de decorații, inclusiv pentru „Recuperarea Crimeei”, după invazia rusă din 2014.

