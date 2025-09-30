Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a făcut publice numele a 13 ofițeri de rang înalt din Forțele Aerospațiale Ruse, implicați în planificarea și organizarea atacurilor cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene.

Printre cei identificați drept criminali de război se numără generalul-locotenent Serghei Kobilaș, comandantul Forțelor Aeriene și adjunct al comandantului suprem al Forțelor Aerospațiale Ruse.

Originar din Odesa, Kobilaș a fost implicat în crime de război în Cecenia, Georgia și Siria. Sub comanda sa, bombardiere grele au efectuat pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial bombardamente în covor asupra zonelor dens populate din Mariupol.

Generalul-maior Serghei Kuvaldin, comandantul Aviației cu Rază Lungă de Acțiune, este responsabil pentru planificarea și organizarea atacurilor masive cu rachete asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Colonelul Serghei Șevel, șeful Statului-Major și prim-adjunct al comandantului Aviației cu Rază Lungă de Acțiune, și generalul-maior Oleg Pceala, adjunct al comandantului Aviației cu Rază Lungă de Acțiune, apar în raportul GUR.

Serviciile de informații ucrainene au publicat detalii despre locurile de reședință, membrii familiilor și datele personale ale acestor ofițeri.

Potrivit GUR, în perioada 24 februarie 2022 – 31 august 2025 au fost înregistrate:

2.354 de lansări de rachete X-555/ X-101/ X-55SM de pe bombardiere Tu-95MS și Tu-160:

321 de lansări de rachete de croazieră X-22/ X-32 de pe bombardiere Tu-22M3;

171 de lansări de rachete aerobalistice Kinjal de pe avioane MiG-31K/I.

Aceste atacuri au vizat infrastructura civilă, inclusiv spitale, maternități, instituții de învățământ și blocuri de locuințe, provocând mii de victime în rândul civililor și distrugeri masive, subliniază raportul.

Serviciul de informații militare ucrainean a făcut publice aceste informații pentru a expune persoanele responsabile de crimele de război comise împotriva Ucrainei și a populației sale civile.



