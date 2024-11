În urmă cu puțin timp, Tzancă Uraganu a postat pe YouTube maneaua „George Simion, un președinte model”, prin care îl promovează pe candidatul AUR la alegerile prezidențiale.

„Rar se naște câte un om cu stofă de campion, unul la un milion, ca George Simion”, sunt unele dintre versurile pe care Tzancă Uraganu le cântă despre membrul partidului AUR.

Șoșoacă are și ea melodie

La scurt timp după ce a fost postată pe internet, maneaua a adunat câteva mii de like-uri și de vizualizări. Iar în videoclip apar mai multe imagini cu George Simion de-a lungul anilor, inclusiv de când era copil.

Pe lângă manelele pentru Nicolae Ciucă și George Simion, tot în acest an a fost lansată și melodia „Vine Șoșoacă”, prin care era lăudată Diana Șoșoacă de către Loulou, partenera de viață a lui Luis Lazarus.

Culiță Sterp, implicat și el într-un scandal

Numele altui manelist, Culiță Sterp, a fost implicat recent într-un scandal uriaș, chiar înainte de alegerile din Republica Moldova, după ce l-a promovat pe rețelele sociale pe Alexandr Stoianoglo, candidat pro-rus.

Când a realizat ce a făcut, Culiță Sterp a șters de pe internet clipul video și a postat un altul, prin care și-a cerut scuze tuturor, afirmând că a vrut să-și ajute un prieten.

„Oameni buni, vreau să încep acest video prin a-mi cere iertare fraților noștri de peste Prut și, bineînțeles, țării mele, pentru care am datoria de patriot. M-a rugat un prieten la care am fost și acasă și a fost și la noi acasă, a fost și la nuntă la fratele meu, un prieten bun, și mi-a fost oarecum rușine de el. Și asta e cea mai mare greșeală a mea, că am fost naiv și am crezut prea mult în oameni. Nu aveam cum să șterg videoclipul mai repede, pentru că eu l-am postat seara, m-am pus să dorm, și următoarea zi când m-am trezit la amiază și am văzut ce a plouat peste mine, l-am șters imediat.

În legătură cu partea asta financiară, foarte mulți credeți că am luat bani. Nu am luat niciun ban. Dacă cineva vreodată are vreo dovadă că eu am luat vreun ban, îl rog frumos să o pună aici. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț, de ce sunt eu, nu să fac videoclipuri despre politică”, a spus Culiță Sterp pe internet.

