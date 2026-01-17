Vremea rămâne deosebit de rece în Capitală, cu o minimă geroasă dimineață. Potrivit bucurești fm, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ -3°C. În vestul țării, vremea este mai blândă, cu valori apropiate de normalul perioadei.

ANM a emis două avertizări de COD GALBEN pentru Dobrogea, anunțând temperaturi extrem de scăzute, potrivit Radio România Constanța.

Prima alertă, valabilă din 16 ianuarie ora 20.00 până pe 17 ianuarie ora 10.00, indică temperaturi minime între -14 și -10 grade, iar pe litoral, izolat, între -9 și -8 grade. Cea de-a doua atenționare, aplicabilă pe 17 ianuarie între orele 10.00 și 20.00, prevede temperaturi între -10 și -5 grade.

Potrivit ANM, vremea rămâne deosebit de rece pe tot parcursul weekendului, cu maxime de până la -3 grade și minime de -12 grade. Pe litoral, duminică, temperaturile vor atinge -4 grade, iar vântul va prezenta intensificări temporare.

În nordul țării, temperaturile vor coborî aproape de -20°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara în est și sud-est, unde se așteaptă fulguieli izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, intensificând senzația de frig în sud-est și sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între -14°C și 3°C, cele mai scăzute fiind în nordul și estul Moldovei.

Se circulă greu pe șoselele din județele Argeș, Bihor, Sălaj, Cluj și Bistrița Năsăud. ANM avertizează că e COD GALBEN de ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Pe autostrada A1, între Pitești și Curtea de Argeș, vineri noapte a avut loc un accident în lanț, cauzat de polei și neadaptarea distanței regulamentare. Șapte mașini au fost implicate, iar două femei, de 30 și 45 de ani, au suferit atacuri de panică. Ambele au refuzat transportul la spital după ce au primit îngrijiri medicale.

