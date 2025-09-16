„Am discutat despre provocările regionale de securitate, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polonezo-germane și repararea nedreptăților aduse Poloniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Am subliniat în mod clar atât problemele care ne unesc, cât și așteptările Poloniei față de partea germană”, a scris Nawrocki pe contul său de X, făcând apel din nou la plata unor despăgubiri de război înainte de a fi primit marți de către omologul său german.

Steinmeier a respins marți pretenția lui Nawrocki, subliniind că problema a fost „lămurită legal din punctul de vedere” al Germaniei.

Karol Nawrocki, care se află în prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului prezidențial, a insistat de mai multe ori că Polonia are în continuare dreptul la despăgubiri pentru distrugerile suferite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Steinmeier l-a primit pe Nawrocki cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reședința sa oficială. Ulterior, cei doi s-au retras pentru discuții, care, conform agenției de presă DPA, au evidențiat acordul privind nevoia unei cooperări bilaterale strânse, bazate pe încredere, între națiunile lor. În pofida diferențelor de opinie privind despăgubirile, atmosfera a fost amicală și constructivă. Nawrocki l-a invitat pe Steinmeier în Polonia.

Germania a acordat deja Poloniei despăgubiri de război prin intermediul unor acorduri în care a fost implicată Uniunea Sovietică, iar, în 1953, regimul comunist de la Varșovia a renunțat la orice alte despăgubiri începând din 1954, notează DPA.

Karol Nawrocki și aliații săi din fostul guvern ultranaționalist polonez susțin că Germania încă datorează 1,3 trilioane de euro. Sondajele de opinie indică faptul că majoritatea polonezilor sprijină această idee.

