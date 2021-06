Gestul polițiștilor de la Rutieră care au oprit în trafic un ONG-ist. Au donat bani pentru casa unui copil care și-a pierdut mama

Marius Simionică, fondatorul Asociaţiei Marius, a demarat un nou proiect umanitar numit „CasaNr6Maramures”, pentru refacerea unei casei aflate în stare avansată de degradare în care locuiește Ciprian, în vârstă de 9 ani, împreună cu bunicii săi.

Luni, în timp ce se îndrepta spre Sighetu Marmației pentru a ajunge la Ciprian, a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție pentru un control de rutină, iar gestul agenților l-a lăsat fără cuvinte.

„A fost un control mai mare pe autostradă, nu știu exact locația, cred că era undeva între Alba și Sebeș. Undeva a trebuit să fac dreapta, am primit flash-urile de rigoare, erau 12-13 echipaje de poliție. M-au tras pe dreapta, mi-au cerut actele, iar pentru că am permis englezesc a trebuit să aștept mai mult pentru că mi-au zis că trebuie să-l verifice. Între timp am suflat în fiolă: mi-a ieșit pozitiv la cafea și atât. Mi-a spus că trebuie să aștept câteva minute până mă verifică. Am așteptat. După vreo 5 minute a venit domnul polițist la mine mi-a zis că totul este în regulă și m-a întrebat unde merg. I-am răspuns: la Sighet, mi-a zâmbit și m-a întrebat: «Casa Nr.6, la Ciprian?» M-am blocat și zic da. «Una dintre colege v-a recunoscut. Am vorbit între noi și patru dintre colegi și cu mine vrem să vă dăm acești 500 de lei pentru acest caz.» E cam rar să iei bani de la Poliția rutieră, e ceva unic”, a povestit Marius Simionică pentru ziarul Libertatea.



Fondatorul Asociaţiei Marius şi prietenii spune că a fost impresionat de gestul agenților de la Rutieră. „Oamenii mi-au dorit să mai fiu oprit de astfel de echipaje care să reacționeze la fel”, a mai povestit Marius.

Marius Simionică foto: Facebook

Acesta a ajuns la Sighetu Marmației, unde a demarat un nou apel umanitar pentru refacerea casei aflate în stare avansată de degradare în care locuiește Ciprian, în vârstă de 9 ani, împreună cu bunicii săi.

Ciprian se află în grija bunicilor care au făcut tot posibilul pentru a deveni tutorii legali ai nepotului lor.

„Nici nu am visat așa ceva. Copilul e singur, mama lui a murit, a rămas la mine, tată nu are pentru că s-a căsătorit și are altă familie. Casa în care locuim are 140 de ani. Baie nu e, avem o pompă de apă și atât. E greu”, a povestit bunicul lui Ciprian pentru Libertatea.

Citeşte şi:

REPORTAJ. O familie cu doi copii din Tulcea a primit un cadou neașteptat de la românii din străinătate: „Pentru așa ceva nu strângeam bani într-o viață”

Incendiu la Spitalul de Copii din Iași. Focul a pornit în secția de Terapie Intensivă

Țările sărace rămân fără vaccinuri, iar asta crește riscul unui nou val de îmbolnăviri, avertizează experții

PARTENERI - GSP.RO „M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce s-a întâmplat la Anamaria Prodan acasă, de fapt. Ce i-ar fi făcut lui Reghe la Snagov VIDEO

Observatornews.ro Umilită de colegi la şcoală, o fată de 14 ani şi-a pus inel gastric ca să slăbească. A murit după 2 zile, într-o clinică din Grecia

HOROSCOP Horoscop 23 iunie 2021. Taurii dezleagă enigme vechi și deschid uși care păreau bine ferecate pentru ei

Știrileprotv.ro Bărbat din Neamț, dispărut misterios în Slovacia. A plecat să cumpere apă și de atunci este de negăsit

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE 1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)