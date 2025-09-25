Ghețarul Brüggen, cel mai mare din emisfera sudică, în afara Antarcticii

Martorii au surprins cum o secțiune înaltă de gheață s-a rupt, s-a înclinat și a căzut în apa rece, provocând un zgomot puternic. Videoclipul se oprește înainte să se vadă valul creat, însă specialiștii spun că prăbușirea unei mase atât de mari de gheață generează, de obicei, unde uriașe.

Ghețarul Brüggen, sau Pío XI, se află în Parcul Național Bernardo O’Higgins, în sudul extrem al Chile, și este considerat cel mai mare ghețar din emisfera sudică, în afara Antarcticii, scrie USA Today.

Are o lungime de 64 de kilometri, un front lat de 6 kilometri și pereți de gheață care se ridică la 70-80 de metri deasupra nivelului mării. Suprafața sa depășește 1.300 de kilometri pătrați, ceea ce îl face cea mai mare masă de gheață din America de Sud, în afara regiunii antarctice.

Fascinația surferilor pentru valurile de gheață

Astfel de prăbușiri glaciare atrag de mult timp atenția pasionaților de surf, pentru că pot genera valuri de dimensiuni uriașe. Totuși, este extrem de greu ca cineva să fie în locul potrivit și la momentul potrivit pentru a le folosi.

În cazul ghețarului Brüggen, oamenii care au filmat nu erau surferi, ci simpli vizitatori. Chiar și așa, imaginile au arătat cât de spectaculoasă și periculoasă poate fi natura.

O minune naturală a Patagoniei chiliene

Brüggen face parte din Câmpul de Gheață Patagoniană de Sud, a treia cea mai mare întindere de gheață continentală din lume, după Antarctica și Groenlanda. Ghețarul poartă numele geologului germano-chilian Johannes Brüggen Messtorff și este una dintre atracțiile naturale majore din Chile.

„Este o minune a naturii și o destinație obligatorie pentru oricine vrea să vadă puterea și frumusețea gheții din Patagonia”, notează Chile Travel & News.

