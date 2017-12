Giani din Las Fierbinți nu a murit. Celebrul și simpaticul actor Constantin Dita, alias Giani din serialul „Las Fierbinți” s-a enervat cumplit la aflarea “morții” sale.

E adevărat că, în ultima perioadă, a acuzat grave probleme de sănătate și chiar și-a anulat spectacolele de la Sala Palatului, dar nici chiar așa…

„ULTIMA ORĂ! CELEBRUL ACTOR COSTANTIN DITA, A DECEDAT AZI DIMINEAȚĂ PE PATUL DE SPITAL…”

Hai sa terminam și cu știrea asta bomba.

Sau mai bine zis:…”Cum sa fii mort deși ești viu „. Sau întoarcerea luptătorului Jedi …de dincolo. Știți…m-am întors pentru că uitasem actele acasă , buletin și ce mai trebuie că sa treci dincolo. :)

Cum au ajuns ei la concluzia asta?!!! Bănuiesc că cineva a făcut ochi de dimineață și a simțit undeva în zona abdomenului că eu am murit , dar poate ca era altceva … In fine , nu mai dezvolt pe tema asta pentru că e inutil.

Acum as vrea sa mulțumesc tuturor celor care au trimis mesaje și au simțit nevoia să zică o vorba buna . Eu sunt bine , deocamdată nu e cazul:)) In tot acest timp am eliminat o gramada de posibile diagnostice urâte . Deci e bine. Lucrez să fie bine, că sa nu fie rău. Ce mi s-a întâmplat are legătură cu stilul meu de viață și un context de viață mai dificil, pentru că am avut un an cu… multe Îmi mai trebuie ceva timp pt refacere și un altfel de stil de viață:). In fine , sunt bine , asta e ideea.

Mi-ar fi părut rău să mor chiar acum . Ca na…e Craciun…mai un cadou…mai o masa de regim(că sunt pe regim) in familie…Dar domnii ăștia de la presă sau ce-or fi ei ,vad că n-au mamă ,n-au tată…Vorba lui Bobo : „Vezi ,mă, că te omoară ăștia zilnic .Azi de ce ai mai murit ? „Am înțeles că și Marian Râlea a murit, cu câteva zile în urmă, deși e viu, deci e cumva o onoare pentru mine sa fiu eu următorul. :)

Mulțumesc încă odată pt mesajele și gândurile bune”, a scris actorul, pe pagina sa de Facebook.