Producătorii auto chinezi, indieni, sud-coreeni și japonezi exportă peste 2,2 milioane de mașini anual către Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz, iar transportul pe această rută a fost întrerupt.

China

Orientul Mijlociu este a doua cea mai mare piață externă pentru vehiculele fabricate în China și o regiune din ce în ce mai importantă pentru statul asiatic, care încearcă să compenseze cererea slabă de pe piața internă.

Din cele 8,32 milioane de mașini transportate în străinătate de producătorii auto chinezi în 2025, un număr de 1,39 milioane, adică o șesime, au fost destinate țărilor din Golf, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, potrivit Asociației Chineze a Autoturismelor.

Principalii exportatori chinezi către regiune sunt Chery, ⁠BYD, SAIC Motor, Changan și Geely.

De asemenea, companiile mixte deținute în China de Kia, Hyundai și Toyota se numără, de asemenea, printre primii zece exportatori de autovehicule către Orientul Mijlociu, potrivit datelor furnizate de Gasgoo Automotive Research Institute.

India

India a exportat automobile în valoare de 8,8 miliarde de dolari în 2025, din care 25% au fost destinate Orientului Mijlociu, în principal Arabiei Saudite, potrivit datelor vamale disponibile.

Hyundai este cea mai expusă, jumătate din livrările sale făcute în 2025 din India, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, fiind destinate țărilor din regiunea Golfului.

Toyota are, de asemenea, o expunere mare, cu aproximativ două treimi, sau peste 300 de milioane de dolari, din totalul exporturilor sale din India de 470 de milioane de dolari de anul trecut, destinate Orientului Mijlociu.

Concomitent, Maruti Suzuki trimite cam 15% din exporturile sale în regiunea Golfului Persic, ⁠arată datele. Din exporturile sale totale de 3,2 miliarde de dolari în 2025, un total de 457 de milioane de dolari au fost expediate în regiune.

În fine, Nissan a trimis către Golf un procent de 38% din exporturile sale din India, echivalentul a 318 milioane de dolari.

Coreea de Sud

Valoarea totală a exporturilor de autoturisme ale Coreei de Sud în 2025 a atins un nivel record de 72 de miliarde de dolari, din care 5,3 miliarde de dolari au fost exportați în Orientul Mijlociu. Suma este în creștere cu 2,8% față de 2024, potrivit Asociației Coreene pentru Comerț Internațional.

Exporturile Hyundai către Orientul Mijlociu și Africa au reprezentat 8% din vânzările totale în 2025, de 4,14 milioane de unități. Acest lucru înseamnă aproximativ 317.000 de mașini care au fost expediate către această regiune.

Kia a expediat și ea 8% din vânzările din 2025, de 3,1 milioane de unități, către Orientul Mijlociu și Africa. Asta înseamnă circa 248.000 de mașini.

Japonia

Toyota a exportat 320.699 de vehicule din Japonia către Orientul Mijlociu în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 5,4% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de companie.

Aceasta a reprezentat puțin peste 15% din exporturile din Japonia ale companiei, de 2 milioane de unități.

Constructorul auto va produce cu aproape 40.000 de vehicule mai puțin destinate piețelor din Orientul Mijlociu din cauza problemelor logistice generate de campania SUA-Israel împotriva Iranului, a scris ziarul japonez Nikkei.

