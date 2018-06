Gigi Becali a făcut primele precizări despre această afacere cu amănunte explozive, pentru digisport.ro, referindu-se direct la Cătălin Tolontan, jurnalistul gsp.ro care a publicat luni dezvăluirile pe blogul său, tolo.ro.

”Dă dovadă de slugărnicie, pentru că el știe despre ce e vorba. Glumele mele, că Arena Națională e a mea, că eu fac ce vrea, el știe că erau glume. Dacă el nu le înțelege, va rămâne fanfaron toată viața lui, nu eu. Eu am 60 de ani, nu face el fanfaronadă cu Becali.

Vă dau cuvântul meu de onoare, jur în fața lui Dumnezeu: am avut afaceri cu Primăria Capitalei, dar acum, pentru că este fina mea acolo, niciodată nu am sunat, niciodată nu am făcut afaceri cu fina mea, tocmai ca să nu se interpreteze.

În ce privește această închiriere, este aceeași sumă care se plătea și până acum. Noi plătim aceeași sumă care se plătea și înainte. Ce e rău în asta? Acest contract este făcut până va reuși Primăria Capitalei să facă o societate care să se ocupe special de Arena Națională.

S-a ajuns la aceste discuții pentru că Tolontan, care e deștept, băiat bun, a zis că acum este momentul să sară peste fina mea, care are probleme din cauză că s-a dus cu Dragnea pe scenă. A zis să sară și el acum, să o demonizeze pe fina mea. Tolontane, ai ieșit acum? Toată viața ta nu vei putea să ieși!”, a declarat Gigi Becali.

Pe 23 martie 2017, Gigi Becali afirma la Digi Sport că ”Eu am stadion, Arena Națională, că o am pe fina la Primărie”. Toată lumea a crezut că e o figură de stil a omului de afaceri.

Documentele prezentate de tolo.ro arată că Becali nu glumea.

Înţelegerea dintre părţi a fost semnată de ”MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat de doamna Gabriela FIREA, având funcția de Primar General, în calitate de instituție inițiatoare” și ”S.C. FOTBAL CLUB FCSB SA, reprezentat legal prin domnul Valeriu Argăseală, președinte CA, în calitate de instituție parteneră”.