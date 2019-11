De Andreea Radu,

„Am fost chemat pentru a ridica o ordonanţă de clasare pentru nişte declaraţii pe care le-am făcut în 2014. Nu ştiu despre ce e vorba. M-au întrebat dacă vreau să vin eu să iau ordonanţa sau dacă să mi-o trimită prin poştă şi am venit eu. Nu vreau să se speculeze că am făcut eu nu ştiu ce, am venit doar pentru ordonanţa asta”, a spus Gigi Becali, informează GSP.ro.

Potrivit Antena 3, ar putea fi vorba despre declarația din dosarul lui Puiu Popoviciu. Gigi Becali a fost acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului pentru că spunea că nu își mai amintește exact denunțul pe care îl făcuse în dosarul Ferma Băneasa și că Puiu Popoviciu nu mai trebuie să fie cercetat.

