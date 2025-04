Deoarece Rapid nu a primit un penalty în minutul 70, când FCSB avea 2-1, toate privirile au fost îndreptate către cabina VAR. Iar acolo s-a aflat arbitrul Ovidiu Hațegan, fost candidat pe lista PSD la Camera Deputaților!

Gigi Becali, aproximativ 800.000 de euro pentru PSD, în anul 2024

Chiar dacă nu a reușit să devină deputat, campania acestuia a fost finanțată inclusiv de Gigi Becali, chiar prin intermediul FCSB. Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, Gigi Becali a împrumutat Partidul Social Democrat în luna decembrie, în timpul campaniei electorale, cu 1,5 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro).

Acest lucru s-a întâmplat la câteva luni după ce patronul FCSB mai împrumutase PSD și în vara anului 2024 cu 500.000 de euro.

„Aoleu, asta e grea rău! Nu glumesc, n-am știut așa ceva. Cine l-a delegat pe Hațegan la meciul FCSB-ului este inconștient dacă știa chestia asta. Bă, e «bombă atomică», eu n-am știut așa ceva. Cum, mă, să-l delegi când știi că a candidat? E în legătură directă cu un partid politic și tu să-l delegi la meciurile”, a spus Florin Prunea pentru iAMsport, când a auzit despre banii pe care Gigi Becali i-a dat Partidului Social Democrat direct din conturile FCSB.

Contactat de sursa citată, Gigi Becali, care a candidat pe listele de la Camera Deputaților pe listele AUR, a recunoscut că i-a finanțat pe cei de la PSD, însă a precizat că a făcut acest lucru după ce a fost rugat de Gabriela Firea, fina lui.

Patronul FCSB, rugat de fina lui să-i finanțeze campania

„Eu am donat bani la PSD pentru fina mea, candidată. Nu pentru PSD. Băi, tată, scrie listă donații pentru fina mea. Nu dădeam bani la PSD. Nu am dat în viața mea, 25 de ani. Am dat când fina mea m-a rugat”, a spus Gigi Becali pentru iAMsport.

Deranjat de ceea ce s-a întâmplat la meciul Rapid – FCSB, încheiat cu scorul 1-2, Dan Șucu, patronul echipei din Giulești, a reacționat și el prin intermediul unui comunicat oficial.

„Am sperat că arbitrii români, în anul 2025, nu mai cad pradă unor grupuri de presiune care, prin mahalagisme, invective sau invenții rău voitoare vor să-i deturneze de la scopul lor normal – acela de a fi corecți si echidistanți. Nu putem să pierdem din vedere totuși că unii dintre participanții la competiția sportivă de astăzi, în trecut, transportau valize cu bani prin țară pentru a cumpăra rezultate favorabile.

Trăim, din păcate, confirmarea amară că onestitatea, echilibrul și respectul față de competiție nu sunt suficiente pentru a beneficia de un arbitraj corect. Cei care aleg calea corectă sunt dezavantajați flagrant. Clubul nostru va continua să lupte pentru valorile sportului adevărat – onestitate, respect și fair-play, chiar și atunci când suntem nedreptățiți”, a spus, printre altele, Dan Șucu.

