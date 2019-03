Libertatea a scris că la clinica lui Becali, Imunomedica, se fac tratamente cu vâsc și hipertermie totală, ca să „fiarbă” cancerul. Terapiile nu sunt însă recomandate de medicii oncologici serioși, care atrag atenția că aceste tratamente pot deveni periculoase dacă se fac odată cu chimioterapia.

Gigi Becali susține însă că totul este legal.

„Dacă n-ar fi legală clinica, de ce ne-a dat acreditare ministerul? De ce am luat cele mai scumpe aparate din Europa? Tratamentul nu e gratuit, că plătesc eu. Firma taie factură, dar plătesc eu, nu pacientul. Eu plătesc 200.000 de euro pe lună doar tratamente. Dacă pacientul are bani, plătește el. La mine factura nu e bună. Pacienții se duc în Franța și fac tratamentul.

Un procedeu care costă 20.000 de euro în Franța, la mine costă 2.000 de euro. Îi deranjează pe chimioterapiști. De ce? Pentru că nu-i pot omorî ei pe oameni să le ia banii. Astea sunt tratamente alternative. Chimioterapia te face bine, dar după un an de zile mori. Eu nu fac chimioterapie și radioterapie. Eu am băgat milioane de euro și am luat cele mai scumpe aparate din Europa. Mai știu că dacă nu erau omologate, nu luam aprobare de la Ministerul Sănătății”, a spus Becali, pentru Gazeta Sporturilor.

Latifundiarul a mai anunțat că vrea să mai deschidă o clinică pentru bolnavii de cancer, în Pipera.

„Vreau să mai fac o clinică de 50 de milioane de euro. În Pipera vreau să fac. Tot legat de cancer o fac. O să fiu și mai atacat după ce voi deschide noua clinică”, a mai spus Becali.

