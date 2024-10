„Hassan Jaafar al-Qasir, ginerele lui Hassan Nasrallah, este una dintre cele două victime libaneze ale raidului israelian care a vizat un apartament dintr-o clădire rezidenţială în cartierul Mazze din Damasc, capitala Siriei”, a mai confirmat o sursă apropiată grupării şiite libaneze pro-iraniene Hezbollah, pentru AFP.

Hassan Qassir, the brother of a senior Hezbollah commander killed by Israel yesterday, was reportedly killed in the alleged IDF strike in Syria earlier today.



Qassir's brother, Muhammad Ja'far, had headed Hezbollah's Unit 4400, which is tasked with delivering weapons from Iran… https://t.co/kfnDh8kH3d pic.twitter.com/0A5FjGtkXz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 2, 2024

Aceeași sursă a precizat că Hassan Jaafar al-Qasir era fratele lui Jaafar al-Qasir, responsabil pentru transferul de arme din Iran către Liban şi pe care Israelul a anunţat că l-a ucis marţi într-o lovitură asupra suburbiilor sudice ale Beirutului.

Hassan Jaafar al-Qasir, son-in-law of Hezbollah leader #HassanNasrallah, was one of two Lebanese individuals killed in an Israeli attack on a residential apartment in Damascus' Mazze district, say reports.



Follow LIVE updates 🔗 https://t.co/zeNaAN7Isf#IranIsraelConflict pic.twitter.com/JUzCzZEzdm — The Times Of India (@timesofindia) October 3, 2024

În total, trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite în atacul israelian în cartierul Mezzah din Damasc.

