Marele său regret

Creatorul de modă Giorgio Armani a încetat din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Acesta și-a petrecut ultima vară în cercul familiei sale.

El a continuat să creeze noi colecții până în ultima clipă. Deși în lunile iunie și iulie a fost nevoit să lipsească pentru prima dată de la prezentările sale din cauza unei boli, nu s-a gândit niciodată la pensionare, potrivit publicației Heute.

Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian a avut un mare regret.

„Singurul lucru pe care îl regret în viața mea este că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia”, a spus Giorgio Armani, într-unul dintre ultimele sale interviuri acordate ziarului Financial Times.

Iar în ultima perioadă a acordat mai mult spațiu vieții private. Armani a petrecut vara aceasta pe coasta toscană, în stațiunea balneară Forte dei Marmi, alături de familia sa.

Și-a îndeplinit încă o dorință

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Armani și-a îndeplinit încă o dorință: a cumpărat legendarul local „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un local înființat în 1929, unde au cântat vedete precum Ray Charles, James Brown și Grace Jones.

Giorgio Armani a investit până la douăsprezece milioane de euro în această achiziție, potrivit presei locale citate de Heute.

Pentru creatorul de modă, locația respectivă era un loc plin de amintiri. În anii 1960, acolo l-a cunoscut pe partenerul și viitorul său asociat, arhitectul italian Sergio Galeotti. Relația dintre cei doi a durat până la moartea lui Galeotti în 1985, când a decedat din cauza SIDA. Galeotti a fost cel care l-a încurajat pe Armani să își urmeze visul în modă.

Giorgio Armani a mărturisit în mai multe interviuri că pierderea lui Sergio a fost devastatoare. „O parte din mine a murit odată cu el”, a declarat acesta.

Creatorul de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă în industria modei.

Grupul Armani a anunțat că sâmbătă și duminică va fi amenajată o cameră funerară la Milano, în incinta Armani/Teatro, urmată de o înmormântare privată.