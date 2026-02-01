Într-o intervenție video filmată la Palatul Cotroceni, șeful statului a făcut o comparație pragmatică între longevitatea în televiziune și supraviețuirea în politică.

Nicușor Dan a subliniat că singurul barometru care contează, atât pentru oamenii de televiziune, cât și pentru demnitari, este simpatia publicului.

Regula de aur: „Dacă oamenii te plac, rămâi”

Adresându-se realizatorilor Răzvan Simion și Dani Oțil, președintele a rezumat secretul succesului, valabil atât pe micul ecran, cât și la urne.

„La mulţi ani, Răzvan şi Dani, dumneavoastră și echipei din spatele acestei emisiuni. Cred că în meseria dumneavoastră, ca şi în a noastră, e o singură regulă: dacă oamenii te plac, rămâi. Dacă oamenii nu te plac, pleci”, a afirmat Nicușor Dan în mesajul transmis de la Cotroceni.

Rolul social al emisiunii

Dincolo de urările aniversare, șeful statului a apreciat formatul emisiunii pentru capacitatea de a ancora dezbaterea publică în realitatea imediată a cetățeanului.

Președintele a remarcat că matinalul reușește să traducă problemele societății într-un limbaj firesc, accesibil.

„Cred că ce faceţi dumneavoastră important pentru societate este că aduceţi probleme reale ale oamenilor de zi cu zi, într-o dezbatere care este în termeni reali, fireşti, şi asta e lucrul bun pentru societate”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a încheiat mesajul cu o provocare pentru viitor, dându-le întâlnire realizatorilor la următoarea bornă majoră: „Succes! Ne vedem la 25 de ani!”.

