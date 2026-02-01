Un autocar cu 34 de persoane la bord a derapat pe o șosea din provincia sudică Antalya, răsturnându-se pe marginea drumului. Nouă persoane au murit, printre care și șoferul autocarului. Ceilalți 25 de pasageri au fost răniți și transportați la spitale din apropiere. Șapte dintre ei se află în stare gravă.

Guvernatorul Antalyei, Hulusi Șahin, și comandantul jandarmeriei provinciale, generalul-maior Ahmet Kavukcu, au sosit la locul accidentului și au monitorizat eforturile de salvare.

Ahmet Kodaz, unul dintre supraviețuitorii din autocar, a relatat: „Era ceață densă pe drum, iar șoferul mergea foarte repede. Pe măsură ce ne apropiam de curbă, știam că este o curbă strânsă, dar șoferul nu a putut vira. Autobuzul s-a înclinat într-o parte, a derapat și a lovit barierele. Oamenii au început să cadă, am încercat să-i țin, dar nu am putut.”

Autocarul se deplasa din vestul țării spre Antalya, o regiune care găzduiește numeroși turiști pe tot parcursul anului. Accidentul s-a produs duminică dimineață, la ora locală 10:20 (7:20 GMT), în condiții de ceață și pe un carosabil devenit alunecos din cauza ploii, a precizat guvernatorul provinciei.

Un alt accident grav s-a produs în jurul orei 11.00 pe autostrada Antalya-Isparta, în apropiere de districtul Ağlasun din Burdur. Șapte persoane au murit, iar cinci au fost rănite în urma coliziunii dintre două autoturisme, au transmis autoritățile locale.

