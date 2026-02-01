După o perioadă lungă în care a fost extrem de atentă la felul în care se prezintă în spațiul public, Oana Radu a ales să renunțe la orice mască. Fără artificii, fără filtre și fără încercări de a masca realitatea, vedeta a abordat unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa: relația cu propriul corp și cu greutatea.

Oana Radu își asumă noua siluetă

De-a lungul anilor, Oana Radu s-a aflat constant în atenția publicului. Cu o carieră solidă în muzică și numeroase hituri lansate, artista a demonstrat că talentul și perseverența pot depăși orice obstacol. Chiar și în momentele dificile, nu s-a îndepărtat niciodată de scenă și de publicul său. Cu toate acestea, faima vine la pachet și cu presiuni, iar comentariile legate de aspectul fizic au fost, de multe ori, o provocare pentru cântăreață.

Recent, Oana Radu a ales să înfrunte aceste critici frontal și să publice imagini în care își prezintă corpul fără rețineri, după ce s-a îngrășat din nou. Mai mult, artista a mărturisit că este pentru prima dată când face pace cu felul în care arată în prezent.

„M-am gândit mult dacă să fac acest video. Așa arăt eu în acest moment al vieții mele. Uitați-vă la mine! Asta sunt. N-am venit aici să mă plâng sau să vă spun că am făcut vreun efort, ci să vă spun că este pentru prima oară în viața mea când îmi asum că așa arăt.

M-am simțit foarte bine, până acum, în piele mea, dar de când am început sala și dieta, am zis că de ce să mă ascund. Eu nu o să pot să îmi pun viața pe pauză până când slăbesc și nu e normal să facem lucrul ăsta. Nici nu pot să mă ascund, pentru că vreau să îmi asum că asta am vrut să fac și asta sunt.

VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

În momentul de față, fac terapie, mă vindec și nu mai vreau să îmi fac mie lucrul ăsta: îngrășat-slăbit, îngrășat-slăbit și așa mai departe. Nu vreau să îmi mai ascund corpul”, a declarat Oana Radu, pe Instagram.

De ce nu a ținut dietă mai devreme

Recent, Oana Radu a ales să lămurească aceste aspecte și să explice de ce, în ultima perioadă, nu a slăbit.

Potrivit declarațiilor sale, motivul pentru care nu a pierdut în greutate este unul cât se poate de simplu: nu și-a dorit acest lucru. Oana Radu a explicat că, după separare, a ales să se îndepărteze complet de reguli stricte, diete sau activitate fizică și să se bucure de libertatea pe care nu o avusese anterior.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante.

Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic, și emoțional”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

„M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina.

Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, mâncam ce voiam. Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”, a adăugat artista.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 2-8 februarie 2026. Racii învață lecții prețioase, Capricornii își asumă riscuri
Monden

Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt"
Stiri Mondene 16:55
Stiri Mondene 16:55
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Politic

Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
