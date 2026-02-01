Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.
Cuprins:
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Berbec
Berbec: Te afli în pragul unei transformări profunde și este esențial să îți recalibrezi valorile cât
mai repede. Cu cât înțelegi mai clar ce contează pentru tine, cu atât vei pune mai ușor în
practică schimbările care îți vor marca viitorul.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Taur
Taur: Uranus revine la viață chiar în semnul tău și reaprinde dorința de libertate și autenticitate.
Înveți pe pielea ta că evoluția reală necesită mișcare continuă, nu doar căutarea unor certitudini
care te țineau pe loc.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Gemeni
Gemeni: În interiorul tău are loc o rearanjare silențioasă a instinctelor și a tiparelor emoționale
care îți dictează alegerile. Lasă logica deoparte pentru o clipă și observă cum obiceiurile vechi
se schimbă pentru a face loc unui nou „eu”.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Rac
Rac: Lumea ta socială trece printr-un proces de triere, unde unele prietenii se destramă, iar
altele devin mult mai solide. Vei învăța lecții prețioase despre ce înseamnă sprijinul reciproc și
cum să alegi alianțe care să te reprezinte cu adevărat.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Leu
Leu: Modul în care ești perceput de ceilalți se schimbă radical, invitându-te să îți asumi
autoritatea cu mai multă sinceritate. Nu mai încerca să salvezi o imagine veche a succesului, ci
acceptă să strălucești în noua ta formă de lider.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Fecioară
Fecioară: E timpul să renunți la nevoia de a avea toate răspunsurile și să lași curiozitatea să te
ghideze spre noi direcții. Întrebările despre sensul vieții și credință rămân deschise, oferindu-ți
libertatea de a învăța din mers.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Balanță
Balanță: Relațiile intime și parteneriatele financiare intră sub lupa lui Uranus, cerând o reînnoire
a acordurilor de încredere. Schimbările în modul în care îți împarți resursele cu ceilalți sunt
necesare pentru a păstra conexiunile vii și sănătoase.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Scorpion
Scorpion: Controlul nu mai este o opțiune în relațiile tale apropiate, unde creșterea depinde
acum de cât de receptiv ești. Acceptă că oamenii din jurul tău evoluează odată cu tine și
lasă loc pentru noi moduri de înțelegere.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Săgetător
Săgetător: Este săptămâna ideală pentru a-ți actualiza rutina zilnică și metodele de lucru,
deoarece flexibilitatea îți va aduce libertatea mult visată. Mici ajustări în programul de wellness
sau la birou pot crea un impuls uriaș pentru restul lunii.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Capricorn
Capricorn: Creativitatea ta explodează, iar astrele te îndeamnă să ai încredere în instinctele
tale artistice. Învață să te bucuri de viață în mod intenționat și asumă-ți riscuri, căci încrederea
se construiește prin participare activă, nu prin izolare.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Vărsător
Vărsător: Schimbările care apar în mediul familial sau în locuință te ajută să îți consolidezi
baza emoțională. Dacă rămâi flexibil, vei observa că ajustările de acum te vor ajuta să te simți
mult mai ancorat în realitate pe termen lung.
Horoscop 2 februarie – 8 februarie 2026 pentru Pești
Pești: Un nou mod de a comunica ar putea să deschidă uși care până acum păreau închise
ermetic. Vorbește direct din suflet și folosește un limbaj flexibil pentru a debloca situațiile
tensionate din viața ta cotidiană.
