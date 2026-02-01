Raportul recent al Kantar Media, cu indicii de audiență TV înaintați Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), arată câteva surprize care, în urmă cu câțiva ani, păreau de neimaginat. Anul trecut, ratingul Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori la nivel național față de 2024. Este cea mai mare scădere de pe piața TV și, totodată, cea mai mare din istoria Pro TV, de la un an la altul. Este adevărat că, în 2024, Pro TV a difuzat meciurile de fotbal ale turneului final EURO din Germania, care i-au adus audiențe semnificative. Însă pierderile din 2025 sunt mult mai mari decât câștigurile de atunci.

Televiziunea și-a păstrat poziția de lider, cu o medie de 551.683 de telespectatori pe minut, conform măsurătorilor Kantar Media. Show-urile de divertisment au rămas în centrul atenției, susținute de campanii agresive de promovare și PR, însă și peste acestea s-a așternut plictisul. De exemplu, „Survivor România”, difuzat începând din februarie 2025, nu a mai avut strălucirea și ratingurile de altădată. La începutul acestui an, decizia conducerii Pro TV de a scoate din grilă „La Măruță” – un program cu un rating constant, dar prăfuit și intrat în rutină – arată că există o preocupare pentru optimizarea grilei de programe. Totuși, înlocuirea lui Măruță cu seriale turcești este o decizie cel puțin ciudată. Astfel, liderul pieței intră pe terenul rivalului Kanal D, care excelează de ani buni cu astfel de producții. Dacă și liderul pieței TV apelează la „turcisme”, înseamnă că disperarea după rating a devenit cruntă.

Revenind la raportul Kantar Media pentru anul 2025, Pro TV se poate consola cu pierderile de audiență dacă aruncă o privire și la cei doi rivali ai săi. Antena 1 se află la mare distanță, cu un rating de 373.004 telespectatori pe minut, în scădere cu 17.608 persoane față de 2024, în timp ce Kanal D a pierdut 10.496 de telespectatori, menținându-se „în coasta Antenei”, cu o medie de 332.141 de persoane pe minut.

Cele trei televiziuni comerciale au avut o cotă cumulată de piață de 39,7% la nivel național. Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor, pe telecomandă, în cursul anului 2025 au urmărit una dintre aceste televiziuni, dintr-un total de 134 de stații. Această cotă de piață (vizionare) este mai mică cu două puncte procentuale față de cea din 2024 – încă o dovadă a declinului celor „trei muschetari” ai pieței TV.

Pe nișa televiziunilor de știri, mișcările au fost și mai spectaculoase. România TV și Antena 3 CNN au pierdut 18.114, respectiv 19.128 de telespectatori la nivel național, în timp ce Realitatea Plus a câștigat 58.195 de persoane, cea mai mare creștere de audiență de pe piața TV în 2025. În procente, majorarea indicelui de audiență al Realității Plus a fost de 75,5% – de-a dreptul inimaginabilă în urmă cu trei-patru ani. Este al doilea an consecutiv în care audiența acestei stații crește abrupt. „Motorul” care a propulsat ratingul a fost Călin Georgescu, favoritul fără limite al Realității Plus.

Digi24 a rămas mult în urma celor trei rivali, deși a câștigat 3.547 de telespectatori față de 2024. Ierarhia pe nișa știrilor TV se prezintă astfel:

România TV: 216.598 de telespectatori pe minut

Antena 3 CNN: 139.009 telespectatori pe minut

Realitatea Plus: 135.198 de telespectatori pe minut

Digi24: 61.785 de telespectatori pe minut

B1 TV: 33.148 de telespectatori pe minut

Canalele Televiziunii Române sunt pierdute în anonimat

Decizia TVR de a înființa mai multe televiziuni de nișă nu a dat rezultate în sondajele de audiență, în ciuda lăudăroșeniei fostului președinte Dan Cristian Turturică. „Creațiile” sale au obținut următoarele ratinguri:

TVR Info: 7.380 de telespectatori pe minut (locul 48 din 134 de televiziuni)

TVR Folclor: 4.091 de telespectatori pe minut (locul 71)

TVR Sport: 1.866 de telespectatori pe minut (locul 91)

TVR Cultural: 1.462 de telespectatori pe minut (locul 99)

Va fi dificil pentru actualul președinte al SRTV, Adriana Săftoiu, să gestioneze onorabil aceste stații, sub presiunea „elitei de îmbuibați” din instituție, care dorește păstrarea intactă a actualei organizări. TVR 1, principalul canal al SRTV, a avut o medie de 37.533 de telespectatori pe minut la nivel național, în scădere cu 7.437 de persoane față de 2024 (locul 14 în top). Înaintea TVR 1 s-au plasat canale de filme și seriale precum Film Café, Pro Cinema și AMC.

Cota de piață a celor șapte stații ale Televiziunii Române a fost de 2,7% la nivel național. Cu alte cuvinte, doar 2,7% dintre românii care s-au uitat la televizor în 2025 au urmărit unul dintre cele șapte canale ale SRTV. Aceeași cotă de piață o are și televiziunea tabloidă Antena Stars, deținută de Intact Media Group. Cota de piață a Pro TV este de 6,4 ori mai mare decât cea a canalelor SRTV.

Trinitas, televiziunea deținută de Patriarhia Română, a avut o audiență de 14.634 de telespectatori pe minut, în creștere cu 1.397 de persoane față de 2024. Ocupă locul 33 în topul național, înaintea unor televiziuni precum History Channel, Eurosport 1, Acasă Gold și Film Mania.

Raportul de audiență relevă și performanțele ridicole ale unor televiziuni cu pretenții:

Euronews România: 4.823 de telespectatori pe minut

Metropola TV: 3.209 telespectatori pe minut

Prima News: 1.711 telespectatori pe minut

Aleph News (Adrian Sârbu): 1.343 de telespectatori pe minut

Nașul TV (Radu Moraru): 837 de telespectatori pe minut

Aleph Business (Adrian Sârbu): 144 de telespectatori pe minut

Astfel de televiziuni cu „blazon” se mențin mai degrabă prin aroganță și ifose și mult mai puțin prin interesul real al telespectatorilor care butonează telecomanda.

