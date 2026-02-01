Până luni seară, la ora 20.00, este în vigoare un cod galben de ger pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, după care gerul se va extinde în jumătatea de est a țării. Întreaga zonă, inclusiv Capitala, se va afla sub o atenționare cod galben, până luni dimineață.

Judeţele afectate de codul galben de ger vor fi: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Covasna, Harghita, Tulcea şi Constanţa.

Ger, polei, gheață și ninsori viscolite

Conform informării transmise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 1 februarie, ora 10.00 – 4 februarie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei, gheață și ninsoare viscolită.

Zonele afectate de ger sunt: Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat sudul Banatului. „În aceste regiuni, temperaturile minime se vor situa, în general, între minus 20 și minus 7 grade, iar cele maxime între minus 15 și minus două grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm)”, avertizează meteorologii.

Vremea în perioada 2 februarie – 1 martie 2026

Vremea va avea temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei pe întregul teritoriu al României, astfel că vom avea un început de primăvară cald, se arată în prognoza meteo pentru perioada 2 februarie – 1 martie 2026, emisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale la începutul și la sfârșitul intervalului, în rest, vor fi abundente, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.











