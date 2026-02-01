Ellen DeGeneres și-a sărbătorit soția, Portia de Rossi, cu ocazia aniversării de 53 de ani, sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Fosta gazdă de talk-show a postat pe Instagram un mesaj emoționant pentru partenera sa, alături de o fotografie surprinsă într-o grădină.

Portia de Rossi, mai mică decât Ellen cu 15 ani

„La mulți ani persoanei mele preferate din lume”, a scris DeGeneres, în vârstă de 68 de ani, în descrierea imaginii. În fotografie, Portia de Rossi pozează zâmbind, îmbrăcată casual, într-o cămașă albastră și pantaloni de blugi, ținând un cățeluș în brațe.

Această aniversare vine la doar câteva zile după ce Ellen DeGeneres și-a sărbătorit ziua, împlinind 68 de ani pe 26 ianuarie. Și de această dată, vedeta a împărtășit un moment de tandrețe pe Instagram – o fotografie în care o îmbrățișează pe Portia de Rossi, care ține un fursec de ciocolată pe jumătate mâncat. „A fost o zi grea să simți că sărbătorești un aniversar”, a scris DeGeneres, făcând referire la evenimentele tensionate din lume.

Cu toate acestea, ea a subliniat: „Sunt recunoscătoare pentru ceea ce am aproape de mine. Cum ar fi soția mea. Și fursecurile.”

Povestea de dragoste dintre Ellen și Portia

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi sunt împreună de aproape două decenii, după ce s-au căsătorit în 2008. Relația lor a fost marcată de numeroase momente memorabile, inclusiv reînnoirea jurămintelor în 2023, în cadrul unei ceremonii surpriză organizată de de Rossi pentru aniversarea de 50 de ani a lui DeGeneres. Evenimentul a fost oficiat de prietena lor apropiată, Kris Jenner, și a inclus un moment artistic susținut de Brandi Carlile.

Într-un videoclip postat ulterior pe Instagram, Portia de Rossi a apărut purtând rochia de mireasă Zac Posen din 2008, surprinzându-și soția în mijlocul invitaților: „Surpriză!”, a exclamat actrița înainte de a-și rosti discursul emoționant. „Nu trebuie să spui nimic, dar când mă gândeam ce ar face această zi specială pentru mine, în afară de a fi alături de familie și prieteni, mi-am dat seama că este amintirea că tu ești cel mai important lucru din viața mea”, a declarat Portia de Rossi în timpul ceremoniei.

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a nunții lor, în august 2023, Ellen DeGeneres a publicat o fotografie de cuplu pe un iaht, având oceanul pe fundal. „Soției mele de 15 ani”, a scris ea. „Mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi. Viața mea este binecuvântată pentru că tu ești în ea. La mulți ani de căsnicie.”

