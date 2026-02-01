Măsuri care vizează peste 5 milioane de beneficiari

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis un avertisment pentru toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieţii şi nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici şi pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuţii sterile despre funcţii sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită, iar România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populaţie şi companii”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari

În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranşe egale, aprilie şi decembrie, pentru peste 2.8 milioane de persoane, după cum urmează:

– 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

– 800 de lei pentru 621 mii de pensionari cu venituri între 1501 și 2000 de lei;

– 600 de lei pentru 1 milion de pensionari cu venituri între 2001 și 3000 de lei.

Eliminarea CASS pentru mame

De asemenea, una dintre deciziile centrale este eliminarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii de beneficiari. Astfel, CASS ar urma să fie eliminată pentru indemnizaţia lunară de creştere a copilului, măsură care ar viza aproximativ 147.500 de persoane şi ar avea un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

Totodată, PSD propune eliminarea CASS pentru beneficiarii venitului minim de incluziune – atât pentru ajutorul de incluziune, unde sunt vizaţi circa 236.000 de beneficiari, cât şi pentru ajutorul acordat familiilor cu copii, unde sunt estimate aproximativ 125.000 de persoane.

Impactul bugetar cumulat al acestor măsuri este de peste 670 de milioane de lei, pentru un total de aproximativ 508.500 beneficiari.

Pachet de sprijin pentru copiii din familii vulnerabile

Un alt capitol important îl reprezintă pachetul de sprijin pentru copiii din familii vulnerabile. În cazul ajutorului pentru familia cu copii, acordat în baza Legii 198/2016 familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, social-democrații propun creşterea cuantumurilor, în special pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii aflaţi sub pragul de venit.

Pentru sprijinul acordat copiilor de grădiniţă din familii vulnerabile, prevăzut de Legea 248/2015, cuantumul ar urma să crească de la 133 de lei la 198 de lei pe copil, ceea ce ar implica un efort bugetar suplimentar de 70 de milioane de lei.

De asemenea, pentru copiii cu handicap, care primesc în prezent indemnizaţii cuprinse între 80 şi 463 de lei lunar, PSD propune majorarea sumelor, în condiţiile în care execuţia bugetară pe 2025 a fost de aproximativ 317 milioane de lei.

În total, pachetul dedicat copiilor din familii vulnerabile ar presupune un impact bugetar de 320 de milioane de lei.

