Evenimentul, care a atras atenția publică inclusiv prin reacția prefectului județului Argeș, Ioana Făcăleață, s-a petrecut în data de 27 ianuarie.

Elevul, reclamat la 112

Atunci, un tânăr de 20 de ani din municipiul Pitești a apelat numărul de urgență 112, reclamând că a fost agresat fizic de un elev, în interiorul unui liceu din oraș.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Argeș, în urma verificărilor s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, apelantul și un alt tânăr de 22 de ani din orașul Costești, care ar fi încercat să calmeze situația, au fost loviți de același elev.

Ambii au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost identificat ca fiind un adolescent de 17 ani, din comuna Moșoaia.

De la ce a pornit conflictul

Surse judiciare au precizat că cei doi tineri se aflau în liceu pentru a instala camere de supraveghere.

Conflictul ar fi izbucnit după ce elevul și unul dintre muncitori s-au acuzat reciproc că „se uită urât” unul la celălalt. Cel de-al doilea muncitor a intervenit pentru a aplana scandalul, însă a fost lovit cu cotul în față de adolescent.

Elevul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În urma acestui incident și a altor evenimente grave petrecute recent în unități de învățământ din județ, prefectul Ioana Făcăleață a convocat pentru luni o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analizarea unor situații considerate inacceptabile în mediul școlar.