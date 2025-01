Tomoaki Hamatsu, un tânăr comedian de doar 22 de ani care căuta faima, a fost legat la ochi și dus în secret într-o cameră aproape goală. Acolo și-a dus bărbatul chinul timp de aproape un an și jumătate, privit de peste 15 milioane de telespectatori, relatează ABC News.

Cum a început coșmarul: Am tras biletul „câștigător”

Hamatsu, cunoscut și sub numele de Nasubi, care înseamnă „vinete”, povestește că întreaga sa viață a fost tachinat și hărțuit din cauza aspectului său. Pentru că toată lumea râdea de el, a decis să inverseze rolurile si să îi facă el pe oameni să râdă și a ales o carieră în comedie.

Tomaoki Hamatsu, japonezul care a stat 18 luni închis într-un apartament, în cadrul unui Show Tv, Sursă: Profimedia

„Am transformat acea slăbiciune într-o putere, folosind-o pentru a face oamenii să râdă. Bullying-ul a încetat treptat și mi-am făcut mai mulți prieteni”, a declarat Nasubi.

Hotărât să devină faimos, tânărul s-a înscris la audițiile pentru show-ul de televiziune de succes Susunu, din Japonia, alături de alți 20 de comedianți, asta deși nu știa niciun detaliu despre producție și nu avea nicio idee la ce se înhăma. Fiecare dintre cei înscriși a participat la o extragere, iar Nasubi a extras cartea cu cuvântul „câștigător” scris pe ea.

„Am fost băgat într-o mașină cu legarea la ochi și căștile puse, fără să mi se spună nimic. Apoi am fost dus într-o cameră și am fost pus să mă dezbrac complet, pentru că au vrut să o iau de la zero. Așa că mi-au luat toate hainele. În acel moment mi-am dat seama pentru prima dată că va trebui să fac proiectul în timp ce sunt închis singur”, a povestit tânărul.

Așa au început, fără un contract și fără nicio explicație, cele mai negre zile din viața lui Hamatsu.

Scopul era de a vedea dacă o ființă umană poate supraviețui numai cu premiile competiției

Din acel moment, Hamatsu a trebuit să locuiască într-un apartament mic, cu un duș, o pernă, un arzător pe gaz, un radio, un televizor fără conexiune prin cablu sau antenă, o chiuvetă, o masă și o colecție mare de reviste și teancuri de cărți poștale.

Nu avea haine sau mâncare, dar avea o cameră video pe care trebuia să o folosească pentru a se înregistra la fiecare două ore. Trebuia să trăiască din orice câștiga, cum ar fi mâncare și îmbrăcăminte, participând la tombolele revistelor și posturilor de radio.

„Am fost împins până în adâncurile iadului”, a povestit el.

Pe parcursul show-ului, el a câștigat mâncare de animale, biscuiți tari, pachetele de orez, dar nu avea nimic cu care să gătească. Haine nu a primit niciodată, doar o pereche de lenjerie întimă de damă.

După două săptămâni, Nasubi a câștigat, în sfârșit, niște jeleu, dar starea lui, care se degrada în permanență, i-a forțat pe producători să îi ducă deseori alimente.

A crezut că a scăpat, dar s-a înșelat: „Această persoană nu este deloc o ființă umană, este un demon!”

Hamatsu a rămas în camera mică timp de 335 de zile, până când a câștigat premii în valoare de 1 milion de yeni. Numai atunci, producătorii i-au dat haine și l-au dus, legat la ochi, în Coreea. Bărbatul a crezut atunci că coșmarul său se terminase.

Dar scenariul era altul. El a fost pus într-un alt apartament mic, unde trebuia să câștige destui bani în premii la tombolă pentru a-și plăti biletul de avion înapoi spre acasă, în Japonia.

„Când producătorul a spus asta, chiar m-am gândit în sinea mea: „La ce se gândește această persoană? Această persoană nu este deloc o ființă umană, este un demon. Această persoană habar n-are de greutățile prin care am trecut”, a spus el.

I-au trebuit încă patru luni să strângă suficienți bani pentru a se întoarce la Tokyo.

Nasubi a povestit pentru ABS NEWS că are doar amintiri vagi despre cum a fost trimis înapoi în Japonia. Știe doar că a fost legat la ochi și pus să poarte căști antifonice în timp ce era condus într-o mașină, dar nu își amintește să fi trecut prin vamă sau să se urce într-un avion.

Drumul spre marea finală a trecut printr-o cutie de lemn

Întors în Japonia, el a fost șezat într-o cutie de doar 11 metri pătrați, unde s-a dezbracat, așa cum făcuse de multe ori înainte, și a așteptat. La final, pereții cutiei s-au prăbușit și bărbatul a ajuns față în față cu 1.000 de oameni care îl priveau și râdeau la el.

După ce a părăsit concursul, Hamatsu a povestit că ușa apartamentului a fost în permenență deschisă, iar el putea să plece oricând. S-a termut, însă, că acest lucru îl va costa cariera.

„Persoana cu care vorbeam era un producător TV foarte faimos, așa că m-am gândit că ar fi mai bine pentru viitorul meu în industria divertismentului să nu merg împotriva lui. Am încercat să-mi fac un nume”, a mărtusitit tânărul.

Nasubi nu a știut niciodată că emisiunea era urmărit de milioane de oameni. El doar a presupus că cele mai bune imagini filmate de el vor fi compilate mai târziu, pentru a fi prezentate într-o emisiune de televiziune distractivă. Într-un documentar despre experiența lui Nasubi, intitulat The Contestant , creatorul și producătorul emisiunii, Toshio Tsuchiya, a recunoscut că i-a spus lui bărbatului că cea mai mare parte a viziunii nu va fi difuzată niciodată.

În toată perioada în care a stat închis, Tomoaki Hamatsu a trecut prin cele mai cumpline stări, de la depresie, mânie, dezolare, înfometare și izolare.

Susunu! Denpa Shōnen a fost un fenomen cultural, atrăgând milioane de telespectatori în fiecare săptămână, considerat a fi adevăratul Truman Show al Japoniei.

