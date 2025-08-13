Cuprins:
Surse preferate pentru știri
Utilizatorii vor putea alege sursele preferate de știri, care vor apărea mai frecvent în paginile motorului de căutare. Numită „Preferred Sources”, această opțiune permite utilizatorilor să selecteze site-urile de știri favorite.
Ordinea de afișare a știrilor va fi ajustată în funcție de aceste preferințe personale.
Cum funcționează noua opțiune de la Google
Pentru a configura sursele preferate, utilizatorii pot apăsa pe o pictogramă afișată lângă știrile din Google atunci când caută un eveniment curent.
O interfață simplă permite căutarea și selectarea site-urilor de știri dorite, aparent fără limită pentru numărul de surse favorite.
Disponibilitate limitată inițial
Potrivit News.ro, „Preferred Sources” va fi disponibilă inițial doar în Statele Unite și India, urmând să fie extinsă ulterior și în alte țări.
În prezent, românii își pot alege sursele preferate în modulul Google Știri, acolo unde pot urmări publicații precum Libertatea sau alte site-uri de știri din România.
Această personalizare a rezultatelor de căutare vine într-un moment în care Google este criticat pentru reducerea semnificativă a traficului organic al site-urilor de știri, în urma introducerii funcțiilor de inteligență artificială.
Noua opțiune reprezintă o funcționalitate care nu are legătură directă cu inteligența artificială, fiind o adăugire notabilă pentru motorul de căutare.
