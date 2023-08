Organizatorii Festivalului Muzical Gustar au anunțat că Goran Bregovic a fost întors din drum pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Ulterior, organizatorii au publicat și un mesaj din partea lui Bregovic.

„Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer scuze pentru că nu am putut cânta astăzi la Festivalul de Muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată dificultăți nicăieri”, a transmis artistul.

Astăzi este ultima zi a festivalulului muzical Gustar, desfășurat în perioada 18-20 august, iar Bregovic urma să urce pe scenă alături de trupa sa.

