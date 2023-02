„Nu putem aprecia dacă e afectată structura de rezistenta a clădirilor. Am avut pagube minore la așa-numitele tavane false. Angajații noștri au și remediat aceste pagube. Vom lua în calcul intrarea în online în acest semestru, vom urmări evenimentele și dacă se impune vom lua în calcul și prelungirea cu încă o săptămână. Suntem preocupați de siguranța studenților și a angajaților”, a declarat Luminița Popescu, rectorul UCB Târgu Jiu, potrivit ziarului local Pandurul.

Şi la nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar din judeţ a fost luată decizia reprogramării activităţilor din „Şcoala Altfel” şi „Săptămâna verde” pentru următoarele două săptămâni, urmând ca elevii să desfăşoare totul online.

Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,3 a avut loc, azi în județul Gorj. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe, inclusiv Târgu Jiu, unde Prefectura a fost evacuată.

Cutremurul de vineri dimineață, cu magnitudinea de 4,4, este cea mai puternică replică a seismului de marți, 14 februarie, când în zonă a avut un seism cu magnitudinea de 5,7.

Teama de un cutremur mai puternic a determinat mulți locuitori din Târgu Jiu să plece din oraș măcar pentru câteva zile. Preferă să facă naveta chiar și zeci de kilometri în fiecare zi decât să rămână, în continuare, să locuiască în apartamentele din oraș.

Femeie atacată de câini de luptă, în zona Lacul Morii. ASPA spune că „proprietarul a fost identificat și sancționat". Ce amendă a primit

„Aici jumătate de bloc a plecat la țară. Și eu am făcut la fel. M-am mutat la Jupânești, în casa bunicilor. Am luat copilul și ne-am mutat aici de teamă. Decât să stăm la etajul patru, mai bine fac naveta zilnic la Târgu Jiu la serviciu decât să ne prindă un alt cutremur la bloc. Am simțit cutremurul de marți din apartament. Este înfricoșător sentimentul de neputință când vezi ca se mișcă totul în jur și nu știi ce să faci”, a declarat un bărbat pentru ziarul local Pandurul.

