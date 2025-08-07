Primăria Craiova vorbea despre acest lucru încă din 2022, atunci când a semnat și portofoliul preluat de la RADEF. În iarna anului 2022, administrația locală anunța faptul că fosta Grădină de vară a cinematografului Patria se va transforma într-un adevărat centru multifuncțional în aer liber.

De asemenea, spațiul se va reamenaja și reconfigura pentru a permite atât desfășurarea de spectacole cultural-artistice, cât și ceremonii sau festivități, proiecții cinematografice, expoziții.

Adminsitrația locală a comandat, ulterior, un proiect pentru reabilitarea grădinii de vară. Potrivit acestuia, costurile modernizării vor ajunge la peste 26 de milioane de lei (26.028.529,07 lei ). În prezent, administraţia locală poate să dea drumul lucrărilor, care vor dura 24 de luni.

Grădina de Vară a Cinematografului Patria s-a construit în anii 1950. Aceasta a avut, până la sfârșitul anilor 80, toată echiparea tehnico-edilitară necesară funcționării corespunzătoare scopului pentru care s-a realizat.

De asemenea, Biblioteca Franceză „Omnia” din Craiova a fost consolidată și reabilitată. Investiția totală se ridică la 5.593.000 euro, fiind finanțată printr-un Acord-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.



