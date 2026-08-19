Grădina zoologică ilegală, din nou în vizorul anchetatorilor

Spaţiul din Picior de Munte, unde funcţionează o grădină zoologică neautorizată ce adăposteşte urşi, lei, maimuţe, căprioare şi alte animale sălbatice, este din nou în centrul atenţiei autorităţilor. Potrivit surselor judiciare, anchetatorii investighează încălcări ale Ordonanţei de Urgenţă 57/2007 privind capturarea şi deţinerea speciilor sălbatice, dar şi suspiciuni de contrabandă. Conform Codului Vamal, introducerea sau scoaterea bunurilor din ţară prin puncte neautorizate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare între 2 şi 7 ani.

În 2025, comisarii Gărzii de Mediu au efectuat două inspecţii, în iulie şi septembrie, constatând ,,încălcări grave ale legislaţiei şi o ignorare totală a măsurilor obligatorii”. Raportul arată că fundaţia care gestionează locul funcţiona fără autorizaţie de mediu, desfăşurând ilegal activităţi specifice grădinilor zoologice (CAEN 9141). Mai mult, în septembrie 2025, comisarii au descoperit un cadavru de pui de tigru ascuns într-o ladă frigorifică, iar un alt pui fusese transferat ilegal la o clinică, fără notificarea autorităţilor competente, potrivit site-ului Antena3.ro.

Imagini virale şi ignorarea sancţiunilor

În februarie 2026, imagini cu un tigru siberian plimbându-se în spaţiul grădinii zoologice ilegale au devenit virale pe reţelele sociale, atrăgând din nou atenţia asupra acestui caz. Deşi Garda de Mediu a aplicat în trecut o amendă de 120.000 de lei şi a impus măsuri stricte, proprietarii au continuat să ignore sancţiunile şi investigaţiile penale. Autorităţile au constatat că operatorii percepeau taxe de intrare şi pentru fotografiere sau filmare, fără a putea prezenta documente care să ateste provenienţa animalelor.

Poliţiştii din cadrul IGPR – Protecţia Animalelor, coordonaţi de procurori, încearcă acum să stabilească amploarea încălcărilor şi să determine ce alte măsuri legale pot fi luate. ,,Activitatea specifică grădinilor zoologice se desfăşura ilegal”, se arată în raportul comisarilor de mediu. Descoperirile recente subliniază necesitatea unor sancţiuni mai dure pentru a preveni astfel de situaţii în viitor.

Ancheta rămâne în desfăşurare, iar autorităţile promit să tragă la răspundere persoanele implicate în acest caz complex, care continuă să şocheze prin detalii despre tratamentul aplicat animalelor şi încălcările repetate ale legii.

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