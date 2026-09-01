Urmărește, de luni până duminică, de la ora 18:00, Focus la Prima TV.

Este vorba despre Petrom și Lukoil, reducerile sunt de 17 bani, iar motorina costă la ele 9,97 lei/l, respectiv 10,23 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În schimb, la benzină, Rompetrol a majorat costul și are azi cel mai scump carburant, care se vinde cu 9,59 lei/l. Celelalte lanțuri de alimentare mențin prețurile neschimbat de aproape trei săptămâni.

Cât costă benzina în București, marți, 1 septembrie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este astăzi de 9,51 lei/litru, preț constant din 12 august, adică de aproape trei săptămâni, și este afișat în stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, constant, de asemenea, din 12 august.

La OMV, carburantul se comercializează marți, 1 septembrie 2026, cu 9,57 lei/litru, cost neschimbat din 13 august.

Stațiile Mol afișează la benzină un preț de 9,57 lei/litru, același din 14 august.

Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, cât este din date de 12 august.

În schimb, Rompetrol a scumpit carburantul și îl vinde cu 9,59 lei/l, de la 9,54 lei, preț constant din 24 august (o mărire de 0,05 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, marți, 1 septembrie 2026

Motorina standard se vinde astăzi în București cu un preț minim de 9,97 lei/l de la 10,14 lei/litru, constant din data de 19 august (o scădere de 0,17 lei), și se găsește în stațiile Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rompetrol afișează un cost la motorina standard de 10,20 lei/litru, atât cât era și în 17 august.

Stațiile OMV comercializează carburantul tot cu 10,20 lei/litru, același cost din 16 august.

Mol vinde motorina, marți, 1 septembrie 2026, cu 10,20 lei/litru, preț constant din 19 august.

Lukoil, la fel ca și Petrom, a ieftinit carburantul și îl vinde cu 10,23 lei/l, de la 10,40 lei/litru, neschimbat din 19 august (o scădere de 0,17 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, motorina standard costă 9,97 lei/l în Cluj-Napoca, de la 10,09 lei/l, cât se menținea din 24 august (o scădere de 0,12 lei/l). În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 lei/l, de la 10,10 lei/litru, preț constant din 24 august (o diferență de 0,13 lei). În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește tot de la 9,97 lei/l, comparativ cu 10,14 lei/litru, cost neschimbat din 24 august (o ieftinire de 0,17 lei).

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Motorină mai ieftină temporar, din 1 septembrie 2026

Motorina se ieftinește temporar de astăzi, 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor majorează reducerea accizei de la 20% la 25%

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 1 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,29 lei/l, la fel ca duminică, și este la o stație Petrolium din Albești, DN 13, județul Mureș.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 9,97 lei/l, față de 10,09 lei/litru, cât era din 25 august (o diferență de 0,12 lei), și este afișat tot la stația Petrom din Rovinari, Str. Energeticianului, nr. 1, DN 66, județul Gorj.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE