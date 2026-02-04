Videoclipul postat pe contul TikTok „IWF Menajerie Dâmbovița” arată tigrul siberian, numit Shere Khan, alături de alte animale din menajerie. Cel care filmează spune „tigru siberian la pândă”, „toţi cerbii şi muflonii s-au pitit de el”.

Zeci de mii de persoane urmăresc contul, iar printre comentarii se numără și persoane care susțin că au fost acolo și au ținut în brațe tigrul când era mic. De asemenea, alți oameni spun că sunt uimiți de cât de mare a crescut, iar alte persoane atrag atenţia că ar trebui informată Poliţia Animalelor.

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti”, a transmis IPJ Dâmbovița.

Menajeria din Picior de Munte, situată aproape de Târgoviște, a fost în atenția autorităților și în 2025, când Garda Națională de Mediu a descoperit mai multe nereguli în urma unui control amplu, relatează Digi24.ro.

Printre acestea s-au numărat lipsa autorizației de mediu, condiții necorespunzătoare pentru animalele sălbatice aflate în captivitate, și lipsa unor documente legale privind proveniența animalelor, unele fiind strict protejate. Inspectorii au aplicat două amenzi în valoare totală de 120.000 de lei și un avertisment, dispunând totodată măsuri de remediere.

„Animalele rămân în custodia proprietarului fără dreptul de înstrăinare până când acesta face dovada provenienței acestora”, preciza Garda de Mediu la acel moment.

