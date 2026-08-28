După această perioadă, trailerul a fost publicat și pe canalul de YouTube al Rockstar Games, unde fanii au putut să-l analizeze în detaliu.

Potrivit Engadget, acest preview de 26 de minute dezvăluie o parte din universul impresionant al jocului, care este programat să fie lansat pe 19 noiembrie 2026.

Acțiunea și personajele principale

GTA 6 are loc în Leonida, o versiune fictivă a Floridei, și urmărește povestea lui Jason Duval și Lucia Caminos, un duo inspirat de faimosul cuplu Bonnie și Clyde. Cei doi devin involuntar implicați într-o conspirație la nivel de stat după un jaf bancar eșuat.

Harta vastă a jocului include orașul Vice City, insulele Leonida Keys (un pseudo-Miami), mlaștini, un parc național și un port maritim. Este pentru prima dată în istoria francizei când jucătorii vor avea parte de o protagonistă feminină, Lucia.

Scene spectaculoase și detalii cinematografice

Trailerul începe cu Jason și Lucia într-un complex de apartamente degradat, unde se întâlnesc cu un dealer pe nume Ray. Scenele sunt pline de detalii vizuale impresionante: de la lumina care strălucește pe lanțurile groase de aur ale lui Ray, până la câinii care pot fi mângâiați în timpul jocului.

Dar acțiunea se intensifică rapid, deoarece o razie a poliției declanșează un schimb de focuri. Jason și Lucia își croiesc drum printre inamici, folosind arme precum pistoale și puști, până când reușesc să scape sărind pe fereastra unui apartament.

Un alt moment captivant din trailer o arată pe Lucia în timp ce reîncarcă o pușcă cu o singură mână, aruncând totul în aer, rămânând în același timp în control deplin. În alte secvențe, cei doi sunt surprinși în mijlocul unor jafuri armate, urmăriri spectaculoase și chiar într-o misiune riscantă de securitate la o gală corporatistă.

Într-o scenă tensionată, Jason folosește modul „bullet time” (o mențiune foarte pozitivă pentru fanii seriei Max Payne, produsă de același Rockstar Games) pentru a-și înfrânge inamicii, în timp ce Lucia își apără viața folosind un toc cui pentru a neutraliza un atacator.

Nivelul tehnic al jocului

Preview-ul, care a fost înregistrat pe o consolă PlayStation 5 standard, susține un framerate de 30 de cadre pe secundă. Deși calitatea grafică este dificil de evaluat din cauza fluxului video de pe Netflix, scenele din Leonida, inclusiv mlaștinile și portul, promit o experiență vizuală spectaculoasă.

Trailerul se încheie cu un moment comic: un chihuahua îmbrăcat într-o rochiță mov cu aripi de zână, simbolizând umorul caracteristic seriei.

Controversele din jurul lansării

Lansarea trailerului a venit într-un moment dificil pentru Rockstar Games, care a fost recent ținta criticilor din partea fanilor din cauza prețului și a lipsei unui suport fizic (disc) din ediția fizică a GTA 6.

Aceasta va include un cod digital, iar prețul va fi de 80 de dolari, marcând o nouă etapă în creșterea costurilor pentru jocurile AAA. Mai mult, pe 18 august 2026, au apărut pe internet primele scurgeri de informații despre joc, incluzând imagini, clipuri și detalii despre harta și mecanicile de joc.

Leaker-ul „Cyberleech” a criticat Rockstar pentru „practicile anti-consumator” legate de codurile digitale, însă ulterior s-a descoperit că scurgerea ar fi fost o acoperire pentru o schemă de criptomonede, care ar fi generat câștiguri de aproximativ 270.000 de dolari pentru participanți.

Rockstar Games a reacționat prompt: „Este o subestimare să spunem că scurgerile de gameplay din GTA 6 în acest mod au fost devastatoare pentru echipa noastră. Acesta nu este modul în care intenționam să vă prezentăm jocul după atât de mult timp”, au declarat reprezentanții companiei.

De asemenea, Take-Two a luat măsuri legale împotriva celor responsabili de scurgeri, inclusiv prin solicitarea dezvăluirii identităților utilizatorilor de la platformele Microsoft și Discord.

Lansare și disponibilitate

Jocul Grand Theft Auto 6 urmează să fie lansat oficial pe 19 noiembrie 2026, după ce titlul a suferit o singură amânare.

Precomenzile sunt deja disponibile, iar acest gameplay preview a reușit să crească entuziasmul fanilor pentru unul dintre cele mai așteptate titluri din ultimii ani.