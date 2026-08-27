Documentarul „GTA 6: An Extended Look” va fi disponibil exclusiv pe Netflix începând cu ora 22.00, ora României.

Fanii vor putea descoperi detalii noi despre titlul care a generat deja un val imens de speculații, inclusiv despre harta ținutului Leonida sau secvențe de gameplay. Prezentarea, care va dura aproximativ o oră, a stârnit controverse în rândul gamerilor.

Mulți critică decizia de a oferi detalii despre joc, în premieră, printr-o platformă cu abonament. „Această tendință ar putea deschide calea spre un viitor în care accesul timpuriu la materialele promoționale ale jocurilor va fi contra cost”, au subliniat unii utilizatori.

Pentru cei fără acces la Netflix, există totuși vești bune. La ora 4 dimineața, pe 28 august, același conținut va fi disponibil gratuit pe canalul oficial de YouTube al Rockstar Games. Astfel, toți fanii vor avea șansa să vadă primele imagini oficiale din cel mai așteptat joc al deceniului.

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