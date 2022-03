Gribov și alți colegi de-ai săi au fost eliberați în urma unui schimb de prizonieri între cele două țări, scrie publicația ucraineană Obozrevatel, care a publicat imagini de la decorarea soldatului.

Roman Gribov a fost decorat „Pentru Servicii către Regiunea Cerkasî”. Filmarea, pe canalul Ukraine NOW Telegram, îl arată primind medalia de la un superior, care îl felicită pentru faptele sale.

„Nava de război rusă a mers într-o anumită direcție, iar autorul acestui slogan s-a întors acasă! Grănicerul Roman Gribov s-a întors din captivitate în regiunea natală Cerkasî. Împreună cu frații săi, a demonstrat lumii întregi fermitatea și puterea spiritului ucrainean, inflexibilitatea noastră”, au transmis autoritățile.

