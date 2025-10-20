Lansat de McDonald’s în România, în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, Grant My Passion oferă adolescenților șansa de a transforma visurile și pasiunile în proiecte reale — de la robotică și artă, până la sport, educație și implicare socială. Cu o investiție de peste 50.000 de euro și sprijin din partea unor mentori dedicați, programul demonstrează că, atunci când li se oferă resurse și încredere, adolescenții pot construi viitorul pe care și-l doresc și pot schimba în bine viața comunităților.

Adresat tinerilor între 17 și 19 ani, Grant My Passion a oferit finanțare și mentorat pentru dezvoltarea unor proiecte din patru arii-cheie: antreprenoriat (YoungStart Grant), educație (Education Grant), talent (Talent Grant) și sustenabilitate/comunitate (BetterWorld Grant).

Pentru mulți participanți, Grant My Passion a fost mai mult decât o competiție – a fost un moment de validare. A fost dovada că ideile contează și merită să fie susținute. Cu granturi între 600 și 3.000 de euro, 351 de tineri din toată țara au avut curajul să-și înscrie ideile. 179 dintre ei au venit cu proiecte de antreprenoriat, 75 din zona talentului, 70 din educație și 27 din sfera comunității și sustenabilității.

Tinerii care își scriu propriul drum

Pentru Maya, câștigătoare a Education Grant, programul a fost impulsul de care avea nevoie pentru a merge mai departe. Pasionată de robotică, Maya a intrat în competiție pentru a-și continua activitatea alături de echipa sa. „Mi-am dorit sprijin ca să pot duce mai departe ce iubesc să fac. Acum pot organiza ateliere și să ofer altora șansa de a descoperi lumea tehnologiei. Vreau să continui proiectul pe termen lung, să colaborez cu școli sau alți pasionați și să ajung în cât mai multe comunități.”

Iubitoare de sport și implicată civic, Andreea, câștigătoare a unui Better World Grant, a pornit la drum din dorința de a da mai departe lecțiile învățate pe terenul de fotbal și din experiențele personale. Cu sprijinul grantului, Andreea va organiza o tabără de vară în localitatea sa, dedicată adolescenților de 14–18 ani, unde tinerii vor avea parte de workshopuri, mentorat și activități de dezvoltare personală.

Albert, unul dintre câștigătorii YoungStart Grant, este activ implicat în proiecte educaționale dedicate tinerilor. Ideea lui – crearea unui hub mobil pentru robotică – a convins juriul prin potențialul de a schimba accesul la educația tehnologică. „A fost o validare că ideea mea contează. Vreau să demonstrez că putem crea inițiative valoroase pentru tinerii pasionați de tehnologie din toată țara.”, spune Albert.

Sonia, câștigătoare a unui Education Grant, își urmează pasiunea pentru design grafic. Pentru ea, programul a fost o confirmare că munca și perseverența dau roade. Ea va folosi sprijinul financiar pentru a participa la tabere de vară și cursuri de specialitate, menite să-i consolideze portofoliul și să-i deschidă noi perspective profesionale.

În aria dedicată talentului, Elena și-a găsit inspirația în emoția artiștilor care dau totul pe scenă. Cu ajutorul grantului, Elena va urma cursuri de canto și își va dezvolta abilitățile artistice pentru a se apropia de visul ei.

Un model de educație prin încredere și responsabilitate

Programul Grant My Passion a ajuns la peste 1.000 de elevi, prin 20 de ateliere în licee din București, Ilfov, Prahova și Dolj și 6 webinarii online deschise tinerilor din întreaga țară. Aceste întâlniri au oferit participanților informații practice despre planificare, leadership, sustenabilitate și comunicare.

Dincolo de cifre, însă, esența programului constă în mesajul transmis: visurile tinerilor merită nu doar încurajate, ci și sprijinite concret. Grant My Passion confirmă direcția strategică a brandului: aceea de a investi în viitorul tinerelor generații.

Asociația The Social Incubator este o organizație non-guvernamentală dedicată sprijinirii tinerilor din medii vulnerabile, în special celor care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție socială. Misiunea sa este de a oferi sprijin personalizat prin programe de integrare socială și profesională, cu scopul de a le asigura un viitor stabil și independent.

