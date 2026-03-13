Decizia, implementată în mai puțin de 16 ore, răspunde unei cereri urgente a guvernului de la Sofia pentru sprijin împotriva amenințărilor balistice, conform Defense Romania.

Guvernul bulgar a solicitat asistență pe 4 martie 2026, în urma lansării unor rachete iraniene către teritoriul Turciei.

Modelele balistice iraniene Sejjil și Khorramshahr au o rază de acțiune suficient de mare pentru a acoperi zone extinse din Peninsula Balcanică, inclusiv Bulgaria. Asta a determinat autoritățile bulgare să caute sprijin urgent pentru protecția infrastructurii critice de la Marea Neagră.

Prin mutarea sistemului Patriot, Grecia protejează acum zăcămintele strategice de gaze naturale din Galata, Kaliakra și Kavarna, dar și porturile Burgas și Varna. Acoperirea radarului oferă protecție bazelor militare americane din zona aeroportului Sofia, considerate ținte potențiale în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Grecia a mobilizat avioane F-16 de la baza din Lemnos, având ca misiune interceptarea oricăror amenințări care s-ar apropia de spațiul aerian al Bulgariei.

Mai mult, pentru a facilita integrarea datelor radar și coordonarea cu structurile NATO, doi ofițeri superiori ai Forțelor Aeriene Elene au fost detașați la centrul operațional din Sofia. Astfel se elimină barierele de comunicare și poate fi dat un răspuns automat în cazul pătrunderii unui proiectil inamic în spațiul aerian monitorizat.

România, care deține de asemenea sisteme Patriot, le folosește pentru a asigura apărarea împotriva riscurilor din zona conflictului ucrainean, ceea ce face ca Grecia să rămână singurul stat din regiune capabil să susțină apărarea balistică a flancului sudic al Europei.

Guvernul de la Sofia negociază un împrumut de 3,26 miliarde de euro prin intermediul programului SAFE al UE, pentru modernizare, însă proiectele nu vor fi finalizate mai devreme de 2032.

Astfel, securitatea Bulgariei depinde în prezent în totalitate de suportul Greciei.

