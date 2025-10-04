Care este greșeala frecventă făcută de șoferi

Într-un videoclip recent, mecanicul avertizează asupra unei greșeli frecvente făcute de șoferi.

„Nu trebuie să rotim roțile când mașina este oprită pentru a ieși dintr-un loc de parcare”, explică Juan José.

Această practică dăunează sistemului de direcție, deoarece „supraîncarci tensiunea și efortul direcției”, adaugă el.

Frecarea roților staționate poate cauza uzură prematură. Pentru a evita acest lucru, Ebenezer recomandă mișcarea ușoară a mașinii înainte de a roti volanul.

„Această tehnică este des predată șoferilor de camioane pentru a preveni defecțiunile sistemului de direcție”, menționează el.

Probleme comune ale sistemului de direcție

Sistemul de direcție al mașinii poate suferi diverse defecțiuni. Una dintre cele mai frecvente este „direcția dură”, cauzată adesea de un nivel scăzut al lichidului de direcție asistată din cauza scurgerilor.

O altă problemă obișnuită este „jocul în volan”, care poate apărea din cauza uzurii articulațiilor sau a casetei de direcție. De asemenea, vibrațiile resimțite în volan sunt adesea rezultatul unei alinieri sau echilibrări necorespunzătoare a anvelopelor.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Importanța alinierii corecte a anvelopelor

Alinierea anvelopelor se referă la poziția acestora în raport cu suspensia și sistemul de direcție. Procesul presupune ajustarea roților astfel încât să fie paralele între ele și corect poziționate față de sol.

O aliniere adecvată previne uzura inegală a anvelopelor, contribuind la siguranța în trafic.

Iată care sunt cele mai frecvente cauze pentru care se deteriorează anvelopele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE