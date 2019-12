De Andreea Radu,

Activista suedeză de mediu a călătorit într-un tren aglomerat la întoarcerea de la Conferinţa asupra schimbărilor climatice (COP25) desfăşurată la Madrid.

Greta Thunberg a publicat pe Twitter o imagine cu ea aşezată pe podea într-un tren, înconjurată de valizele sale. „Călătorind într-un tren aglomerat prin Germania. În sfârșit, sunt în drum spre casă”, a scris tânăra, potrivit Daily Mail.

Mesajul cunoscutei activiste de mediu i-a deranjat pe reprezentanții companiei feroviarei Deutsche Bahn, care au replicat Twitter că Greta călătorea la clasa I.

„Dragă Greta, mulţumim pentru susţinerea acordată lucrătorilor feroviari în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. Ne bucurăm că ai călătorit cu ICE 174 (tren de mare viteză) sâmbătă”, a scris Deutsche Bahn.

„Ar fi fost mai frumos dacă ai fi menţionat şi modul amabil şi competent în care ai fost tratată de personalul nostru la clasa întâi”, au mai scris reprezentanții companiei germane pe Twitter, a scris Agerpres.

Deutsche Bahn nu a negat faptul că Greta Thunberg nu şi-a găsit un loc înainte de Frankfurt, la jumătatea drumului dintre Basel şi Hamburg.

Activista le-a răspuns celor de la Deutsche Bahn printr-un nou tweet, afirmând că trenul său de la Basel fusese anulat şi că ea şi prietenii săi au stat pe podea în două trenuri înainte de a găsi la clasa I din Goettingen.

„Bineînţeles că nu este o problemă şi nu am pretins niciodată că a fost. Trenurile aglomerate sunt un semn bun, pentru că ele arată că cererea pentru călătoriile cu trenul este mare”, a adăugat Greta.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!