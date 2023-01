Pressemitteilung Norse Atlantic Airways startet ab BER Nonstop nach New York mit neuer Airline Die auf Langstrecken spezialisierte norwegische Airline Norse Atlantic Airways verbindet den BER ab sofort nonstop mit den USA. Der Flughafen New York JFK ist die erste von zwei neuen Langstreckenverbindungen am BER und wird ab sofort täglich geflogen. Bereits ab Freitag startet Norse Atlantic Airways dann zusätzlich an die Westküste der USA. Nach Los Angeles geht es künftig dreimal pro Woche. Thomas Hoff An