A căzut grindină cât oul de găină în Gorj. „Culturile sunt la pământ”

Cerul s-a întunecat dintr-o dată, iar grindina a căzut cu putere timp de peste aproape 20 de minute.

Localnicii s-au refugiat în case, iar unii au pus pături peste parbrizele mașinilor, să nu fie sparte de bucățile de gheață cât oul de găină care au căzut cu putere. Au fost puse la pământ culturi și solarii.

Primar: „Pagube importante”

„Culturile agricole au fost afectate. Localnicii au pagube importante. Am discutat cu unul dintre ei, care are cultivate câteva hectare cu porumb, soia și mazăre, care sunt pământ. Grindina a fost foarte mare. Nu am văzut până acum piatră așa de mare”, a spus primarul din Stănești, Constantin Bicheru.

Citeşte şi:

Portugalia reimpune interdicția de circulație pe timpul nopții. Tulpina Delta a Covid a devenit dominantă

Ministrul Educației anunță schimbarea modului de corectare la Evaluarea Națională și la Bac, de anul viitor. Care va fi procedura

Dosar penal pentru o mamă care a transmis live pe internet cum își agresează copilul de 6 ani

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cine e fotomodelul cu care Reghecampf ar avea o relație » Anamaria a răbufnit: „Nu e în discuțiile noastre”

Playtech.ro BOMBĂ! De ce s-a recăsătorit mama Luizei Melencu atât de repede. Motivul SECRET al grabei noului soț

Observatornews.ro Băiat snopit în bătaie și sfătuit să se roage, de un adolescent de 15 ani: ”Acum te pui în genunchi şi iar faci Tatăl nostru care eşti în ceruri”

HOROSCOP Horoscop 2 iulie 2021. Leii pot face multe lucruri bune, pot repara stricăciunile făcute altădată și nu numai

Știrileprotv.ro A luat paracetamol și algocalmin în fiecare zi, timp de un an. Îngrozitor ce a pățit acum bărbatul din Iași

Telekomsport O nouă "bijuterie" în România. Stadionul va fi inaugurat cu un meci în Europa. Cât a costat arena

PUBLICITATE Imprimanta nu rămâne niciodată fără cerneală, iar cartușul îl găsești la ușă (PUBLICITATE)