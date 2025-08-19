Grupul românesc Annabella se extinde la nivel național

Această tranzacție vine ca urmare a obligației Mega Image de a ceda unele locații pentru a primi aprobarea Consiliului Concurenței în achiziția rețelei Profi. Grupul Annabella va prelua 82 de magazine Profi și 5 magazine Mega Image.

Prin această mișcare strategică, Annabella își va extinde prezența în marile orașe ale țării, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Constanța și Ploiești. Anterior, rețeaua opera doar 118 magazine în patru județe: Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița.

Cu această achiziție, Annabella va depăși pragul de 200 de magazine la nivel național, consolidându-și poziția pe piața de retail.

Fondată în 1994 de soții Dan Constantin și Dorina Mutu, Annabella a raportat afaceri de 137,3 milioane de euro în 2024. Pe lângă activitatea de retail, grupul deține și producătorul de conserve Râureni și are investiții în sectorul imobiliar.

Mega Image deține magazinele Profi din toată țara

Această tranzacție se înscrie într-un context mai larg al consolidării pieței de retail din România. Ahold Delhaize a finalizat recent achiziția Profi Rom Food SRL pentru peste 1,2 miliarde de euro, dublându-și astfel prezența în România.

În 2024, Profi a raportat afaceri de 14,1 miliarde lei, în timp ce Mega Image a înregistrat venituri de 10,5 miliarde lei.

