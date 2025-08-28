Avertismente și simulări pentru o posibilă erupție a Muntelui Fuji

Filmulețul prezintă consecințele dramatice ale unei erupții a vulcanului Fuji asupra capitalei japoneze, cu o populație de 20 de milioane de locuitori. Imaginile arată nori uriași de fum ridicându-se deasupra muntelui și cenușă vulcanică acoperind rapid Tokyo.

„Momentul poate sosi fără avertisment”, spune naratorul în videoclip.

Autoritățile japoneze au intensificat tonul de precauție în ultimul an, sperând să crească nivelul de vigilență al cetățenilor.

Videoclipul avertizează că cenușa vulcanică ar putea ajunge la Tokyo în două ore, provocând pericole pentru sănătate și perturbări ale aprovizionării cu energie, traficului și distribuției alimentelor.

Biroul de cabinet al guvernului a lansat marți – Ziua Prevenirii Dezastrelor Vulcanice din Japonia – un videoclip separat de simulare, îndemnând oamenii să „vizualizeze scenarii specifice” pentru a fi mai bine pregătiți.

Reacțiile cetățenilor japonezi după publicarea videoclipului de avertisment

Unii rezidenți și-au exprimat îngrijorarea după vizionarea videoclipului Fuji.

„Gândul că cenușa vulcanică ar provoca haos în transportul din zona metropolitană Tokyo este terifiant”, a spus un utilizator de internet identificat drept Mayotan pe X, potrivit sursei menționate.

Unii au considerat abordarea autorităților japoneze ca fiind alarmistă, avertismentele bine intenționate transformându-se în factori descurajatori pentru unii turiști în ultimele luni.

„Acest videoclip tinde să fie folosit pentru a stârni un sentiment de criză și frică”, a scris un utilizator pe X.

Pregătiri pentru o eventuală erupție vulcanică în Japonia

În martie, guvernul a emis recomandări pentru ca rezidenții din orașele din jurul Fuji să mențină o rezervă de două săptămâni de produse esențiale în cazul unei erupții majore.

O erupție la scară largă ar produce o cantitate estimată de 1,7 miliarde de metri cubi de cenușă vulcanică, dintre care aproximativ 490 de milioane de metri cubi ar urma să se acumuleze pe drumuri, clădiri și alte zone terestre, necesitând eliminare, potrivit guvernului.

Cenușa acumulată ar putea provoca prăbușirea caselor din lemn cu capacitate portantă scăzută, a avertizat anterior un expert.

Pierderea economică în urma unei erupții a Muntelui Fuji este estimată la până la 2,5 trilioane de yeni (14,3 miliarde de euro).

Chiar și o cantitate mică de cenușă vulcanică acumulată ar putea opri circulația trenurilor, iar dacă plouă, cenușa care se acumulează la o adâncime de peste 3 centimetri ar putea face drumurile impracticabile pentru vehicule.

Logistica ar fi perturbată, făcând dificilă obținerea bunurilor esențiale, iar liniile electrice ar putea fi tăiate de greutatea cenușii, ducând la pene de curent.

Deși nu există sugestii că o erupție este iminentă, Fuji este un vulcan activ. Ultima sa erupție a avut loc acum 318 ani, în ceea ce este cunoscută sub numele de erupția Hoei.

Japonia se află pe Inelul de Foc, o zonă de activitate seismică și vulcanică intensă pe ambele părți ale Oceanului Pacific, ceea ce o face vulnerabilă la cutremure severe și erupții vulcanice.

