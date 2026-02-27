Guvernul justifică această măsură prin necesitatea finalizării procesului de digitalizare a sistemelor informatice. Informația ar urma să fie disponibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma online utilizată de contribuabili pentru comunicarea cu ANAF.

Ce este clasa de risc fiscal

Proiectul de OUG prevede amânarea aplicării unei dispoziții din Codul de procedură fiscală care ar fi permis, începând cu 1 ianuarie 2026, ca persoanele fizice și juridice să ceară încadrarea lor în clasa de risc fiscal.

Dacă ordonanța va fi aprobată, contribuabilii vor pierde temporar acest drept, însă ANAF va continua să analizeze și să utilizeze clasele de risc fiscal pentru prioritizarea verificărilor.

Clasa de risc fiscal este determinată de ANAF pe baza analizelor periodice ale datelor fiscale disponibile, inclusiv declarații depuse, datorii restante sau istoricul plăților.

Încadrarea nu reprezintă o sancțiune și nu atrage automat un control, însă este un instrument intern utilizat pentru a prioritiza verificările fiscale, arată autoritățile. Contribuabilii cu risc ridicat pot fi selectați mai frecvent pentru inspecții sau verificări documentare.

Anterior, legea prevedea ca, din 2026, contribuabilii să poată solicita comunicarea oficială a clasei de risc printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Proiectul actual propune suspendarea acestei prevederi până la finalul lui 2026, pentru a permite accesarea informației direct în SPV, după ce sistemele informatice vor fi complet digitalizate.

De ce este necesară suspendarea

Ministerul Finanțelor susține că măsura este justificată de riscurile birocratice asociate procedurii actuale.

Legea nu stabilește o limită privind numărul de solicitări pe care un contribuabil le poate depune, ceea ce ar putea genera un volum mare de corespondență și o încărcare suplimentară a personalului din administrația fiscală, explică inițiatorii.

În prezent, ANAF ar fi obligată să răspundă fiecărei cereri printr-un mijloc care să asigure dovada primirii, ceea ce complică gestionarea resurselor.

Cum se schimbă lucrurile pentru contribuabili

Dacă ordonanța va fi adoptată, contribuabilii nu vor mai putea solicita comunicarea oficială a clasei de risc fiscal până la 31 decembrie 2026.

În schimb, informația ar urma să fie accesibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma digitală utilizată deja pentru depunerea declarațiilor și comunicarea cu Fiscul.

Procesul de analiză de risc și criteriile de clasificare rămân neschimbate, iar ANAF va continua să utilizeze acest sistem pentru prioritizarea verificărilor fiscale.

