UPDATE | Guvernul acordă studenţilor şi liceenilor ajutoare de până la 4.000 de euro pe an, pentru a încuraja performanţa

UPDATE ora 15.40 „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” urmărește restrângerea fenomenului masiv de brain-drain, manifestat tot mai acut în rândul tinerilor, încă din etapa premergătoare pregătirii pentru studiile universitare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu, la finalul şedinţei de Guvern.

Programul se adresează tinerilor absolvenți de liceu cu rezultate profesionale deosebite, laureaţi la olimpiade naționale și internaționale, oferind acestora posibilitatea continuării activităților proprii de cercetare pe perioada studiilor universitare în instituții de învățământ superior acreditate din România, precum și după finalizarea studiilor, prin:

– acordarea unor granturi individuale pentru cercetare pe toată perioada studiilor universitare, inclusiv pe perioada studiilor de masterat/doctorat;

Prin modificarea propusa Granturile care se acordă prin Programul REGELE CAROL I vor avea următoarele valori:

– între 2.500 şi 4000 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune) la Olimpiade internaționale.

– între 1.500 şi 3000 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune) la Olimpiade naționale.

Pentru o mai bună punere în aplicare a prevederilor HG 403/2017, prin modificarea propusă s-au avut în vedere următoarele:

– corelarea unor termene prevăzute în cadrul Hotărârii Guvernului, cu perioadele de derulare specifice anului universitar;

– corelarea parțială a domeniilor științifice ale olimpiadelor naționale și internaționale, pentru care se acordă burse conform Hotărârii Guvernului, cu domeniile specifice prevăzute pentru olimpiadele școlare organizate de Ministerul Educației Naționale;

– majorarea plafonului maxim al grantului, după cum urmează: suma de 4.000 euro pe an pentru medalia de aur/premiul I (olimpiadă internaţională) şi, respectiv suma de 3.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I (olimpiadă naţională);

– acordarea unui Grant şi pentru laureaţii la olimpiadele naţionale şi internaţionale care obţin „menţiune”.

Majorarea cuantumurilor valorii Granturilor a avut în vedere crearea unui echilibru între salarizarea personalului care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare (conform HG nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare şi modalitatea de recunoaştere şi apreciere a performanţelor olimpicilor români, în contextul în care universităţile din străinătate sunt direct interesate în absorţia tinerilor prin asigurarea unor condiţii speciale (burse de studii/ merit/excelenţă, reduceri ale taxelor de şcolarizare, etc.), ceea ce a condus în ultimii ani la extinderea fenomenului ”brain drain”.

Adoptarea și punerea în aplicare a prevederilor prezentului act normativ va conduce la creșterea încrederii olimpicilor români în realismul politicilor guvernamentale din domeniul CDI.

„Cercetarea şi inovarea sunt esenţiale pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi competitive, iar susţinerea tinerilor cercetători este prioritară pentru Guvernul României. Vom modifica astăzi programul de granturi de care pot beneficia tinerii absolvenţi de liceu cu rezultate deosebite, laureaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, astfel încât să îl facem mai atractiv şi mai uşor de accesat”, a spus Dăncilă.

Ea a adăugat că prin granturi individuale, de până la 4.000 de euro pe an, acordate pe toată perioada studiilor universitare, inclusiv a studiilor de masterat şi doctorat, „oferim tinerilor performanţi posibilitatea să-şi continue activităţile de cercetare în instituţii de învăţământ superior acreditate în România, inclusiv după finalizarea studiilor”.

„Este încă o modalitate prin care dorim să încurajăm performanţa şi să păstrăm în ţară tinerii care obţin rezultate deosebite”, a subliniat premierul.

Dăncilă a anunţat şi deschiderea celei de-a şaptea ediţii a programului guvernamental de internship, în cadrul căruia sunt deschise 200 de locuri pentru stagiari.

„Am majorat bursa lunară de care beneficiau internii de la 1.000 de lei la 2.080 de lei, brut”, a anunţat Dăncilă.

