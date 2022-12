Premierul Mark Rutte a afirmat, într-o conferinţă de presă ținută la Haga, că „aproape 2 miliarde sunt destinate sprijinului militar”. „Restul va merge către (ajutor) umanitar, reconstrucţia infrastructurii” şi lupta contra impunităţii, a precizat el.

În cursul dimineții, Rutte scrisese, pe Twitter, că „atât timp cât Rusia va continua războiul în Ucraina, Ţările de Jos vor continua să susţină Ucraina”, pe plan militar, umanitar şi diplomatic. Anunțul lui a fost făcut în urma unei discuții cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe acest subiect.

?: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. Were allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR